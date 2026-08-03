هشدار عربستان به آمریکا درباره عواقب تشدید تنش با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع خود گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی به اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند.

به گزارش این خبرگزاری، ولیعهد عربستان همچنین گفته که کویت می‌تواند در برابر حملات به پایگاه های آمریکا در این کشور آسیب‌پذیرتر باشد. او همچنین خاطرنشان کرده که تشدید بیشتر تنش می‌تواند به اقتصاد جهانی آسیب جدی وارد کند و در عین حال به اهداف مورد نظر خود دست نیابد.

یک منبع به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که این تماس تلفنی صریح و سازنده بوده است. این خبرگزاری اعلام کرد که این مکالمه یکی از عوامل تصمیم ترامپ برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس با ایران بوده است.

ترامپ پیش از این مدعی شده بود که آمریکا و ایران در تاریخ ۳ آگوست (دوشنبه) مذاکراتی در مورد توافق صلح برگزار خواهند کرد.