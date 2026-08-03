به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از دستگیری سارق لوازم و محتویات داخل خودرو با ۱۰۳ فقره سرقت در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان کهگیلویه، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان کهگیلویه پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، یک نفر سارق را شناسایی و طی عملیاتی منسجم دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات اولیه پلیس به انجام ۱۰۳ فقره سرقت انواع لوازم و قطعات داخل خودرو اعتراف کرد.

سردار صالحی با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی و انتقال وی به زندان برای طی مراحل قانونی، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه، از قرار دادن اشیای قیمتی در خودرو خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.