درخواست ظفرقندی برای بررسی سلامت دهان و دندان دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در این نامه با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای وزارت بهداشت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: بر اساس جدول شماره ۱۵ ماده ۶۸ فصل ۱۴ این برنامه، یکی از اهداف حوزه سلامت، کاهش شاخص «DMF» در کودکان ۱۲ ساله از ۱.۲ به ۱.۴ در قالب برنامه پزشک خانواده است. این شاخص، وضعیت پوسیدگی دندان را در حوزه سلامت دهان و دندان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه از آخرین پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان که در سال ۱۳۹۵ انجام شده، می‌گذرد، اجرای پیمایش جدید را برای تعیین وضعیت موجود، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و طراحی مداخلات مؤثر در حوزه سلامت دهان و دندان ضروری دانست.

وزیر بهداشت تأکید کرد: نتایج این پیمایش نقش مهمی در ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی برای اجرای مؤثرتر برنامه‌های پیشگیرانه خواهد داشت.

ظفرقندی از وزیر آموزش و پرورش خواست با فراهم کردن تمهیدات لازم، زمینه اجرای این پیمایش در مدارس سراسر کشور را فراهم کند.