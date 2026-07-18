موتورسواران، بخش عمده مشکل ترافیک در چهارمحال و بختیاری

سرهنگ روحالله بیادار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بسیاری از مراجعهها به راهور استان برای پیگیری اجرائیات وسایل نقلیه میباشد و مراجعهکنندگان سوالاتی در خصوص نحوه پرداخت جریمه یا اعتراض نسبت به جریمه دارند.
وی با بیان اینکه برای مشاهده تخلفات رانندگی و همچنین پرداخت قبوض جریمه دو روش در پلیس راهور معرفی شده است تصریح کرد: اپلیکیشن «پلیس من» یکی از این راهها است که در آن به راحتی میتوان تخلفات را رویت و نسبت به پرداخت تخلفات اقدام کنند.
جانشین پلیس راهور چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تماس با شماره 1102020 راه دیگر برای استعلام و پرداخت تخلفات میباشد و در این سامانه حتی نمرات منفی تعلقگرفته به گواهینامه نیز قابل دریافت است.
بیادار عنوان داشت: اعتراضات نیز بهصورت غیرحضوری و در اپلیکیشن «پلیس من» قابل ثبت است و دیگر نیازی به مراجعه نیست.
وی افزود: اگر تخلف خودرویی به سقف 5 میلیون تومان برسد خودبخود شکایت قضایی به خودرو تعلق گرفته و خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد.
جانشین پلیس راهور چهارمحال و بختیاری با اشاره به پرداخت عوارض آزادراهی اذعان داشت: با شمارهگیری شماره 1531 به راحتی امکان پرداخت این عوارض فراهم شده است.
بیادار اضافه کرد: یکی از چالشهای امروز جریان ترافیک در چهارمحال و بختیاری موتورسواران هستند که بخشی از آن مربوط به رعایت ضوابط ترافیکی و بخشی دیگر مربوط به نظارت والدین میباشد.
وی تاکید کرد: قالب نوجوانانی که سوار بر موتورسیکلت هستند از خطرات مربوط به تخلفات رانندگی آگاه نیستند و این وظیفه والدین است که آموزشهای لازم را به فرزندش بدهد.
جانشین پلیس راهور چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پلیس دستور قضایی دارد که هر موتورسواری به علت آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت توقیف میشود را تا پایان فصل تابستان در پارکینگ نگه دارد.
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