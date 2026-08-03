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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت

پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت

منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت پایتخت لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت پایتخت لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان گفت: ما از ادامه مذاکرات در رم خرسندیم و امیدواریم که لبنان و اسرائیل به نتیجه موفقیت آمیزی برسند.

وی افزود: طرف‌های لبنانی و اسرائیلی باید بر سر یک سازوکار روشن و قابل اجرا به توافق برسند.

روز گذشته منابع خبری اعلام کردند که دور هفتم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی امروز در رم آغاز و سه روز ادامه خواهد داشت.

خرداد ماه گذشته، لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از دو روز مذاکره در نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای آتش بس و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیده اند.

کد مطلب 6907339

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