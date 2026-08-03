مشکلات مرتبط با اجرای طرح هادی روستاهای طالقان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر جلسه بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مرتبط با اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان طالقان واقع در حوضه آبریز سد طالقان، با حضور علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، کیان فرماندار شهرستان طالقان، مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداری، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، به‌صورت میدانی در شهرستان طالقان برگزار شد.

‌

‌در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرح هادی روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان، چالش‌های موجود در مسیر توسعه و عمران روستاها و راهکارهای رفع موانع اجرایی با توجه به ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمینه حفاظت از منابع آب و تأمین آب شرب استان‌های تهران و البرز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

‌

شرکت‌کنندگان در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه روستایی، حفظ محیط زیست و صیانت از منابع آبی، بر اجرای دقیق قوانین و مقررات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در رفع مشکلات روستاهای واقع در حوضه آبریز سد طالقان تأکید کردند.

‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نیز در این بازدید میدانی، بر لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی، تعامل مستمر میان دستگاه‌های مسئول و توجه هم‌زمان به مطالبات ساکنان روستاها و الزامات حفاظت از منابع آب تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده تا حصول نتیجه شد.

‌

در پایان این نشست، مقرر شد مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی، با هدف رفع موانع توسعه روستاها، حفظ منابع طبیعی و تأمین پایدار آب شرب، در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای طرح‌های هادی اتخاذ شود.