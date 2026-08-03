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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

پیش‌بینی جوی و پایداری هوای تبریز طی پنج روز آینده

پیش‌بینی جوی و پایداری هوای تبریز طی پنج روز آینده

تبریز- کارشناس هواشناسی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان شرقی از تداوم جوی صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد و نوسانات پایداری هوا در تبریز طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز دوشنبه با اشاره به داده‌های هواشناسی اداره‌ کل هواشناسی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: بر اساس این پیش‌بینی، از روز دوشنبه ۱۲ مرداد تا جمعه ۱۶ مرداد، آسمان تبریز عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

اصغرزاده درباره وضعیت پایداری جو در این کلان‌شهر گفت: در روزهای دوشنبه، سه‌ شنبه و جمعه، شرایط جوی «نسبتاً پایدار» خواهد بود و سرعت باد در ارتفاع ۱۰ متری زمین بین ۴ تا ۱۴ متر بر ثانیه برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، شرایط جوی «نسبتاً ناپایدار» پیش‌بینی شده است. در این دو روز بر شدت وزش باد افزوده خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که سرعت باد در روز چهارشنبه بین ۴ تا ۱۶ متر بر ثانیه و در روز پنجشنبه بین ۴ تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به نوسانات ارتفاع لایه مرزی، خاطرنشان کرد: کمترین حداقل ارتفاع لایه مرزی در این بازه زمانی، ۱۶۶.۴ متر و بیشترین حداکثر ارتفاع آن ۳۸۹۸.۳ متر است که هر دو مربوط به روز چهارشنبه پیش‌بینی شده‌اند.

کد مطلب 6907556

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