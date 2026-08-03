به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز دوشنبه با اشاره به دادههای هواشناسی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: بر اساس این پیشبینی، از روز دوشنبه ۱۲ مرداد تا جمعه ۱۶ مرداد، آسمان تبریز عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
اصغرزاده درباره وضعیت پایداری جو در این کلانشهر گفت: در روزهای دوشنبه، سه شنبه و جمعه، شرایط جوی «نسبتاً پایدار» خواهد بود و سرعت باد در ارتفاع ۱۰ متری زمین بین ۴ تا ۱۴ متر بر ثانیه برآورد میشود.
وی ادامه داد: در مقابل، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، شرایط جوی «نسبتاً ناپایدار» پیشبینی شده است. در این دو روز بر شدت وزش باد افزوده خواهد شد؛ بهگونهای که سرعت باد در روز چهارشنبه بین ۴ تا ۱۶ متر بر ثانیه و در روز پنجشنبه بین ۴ تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی ادارهکل هواشناسی آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به نوسانات ارتفاع لایه مرزی، خاطرنشان کرد: کمترین حداقل ارتفاع لایه مرزی در این بازه زمانی، ۱۶۶.۴ متر و بیشترین حداکثر ارتفاع آن ۳۸۹۸.۳ متر است که هر دو مربوط به روز چهارشنبه پیشبینی شدهاند.
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