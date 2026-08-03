محورهای تماس تلفنی رئیس دفتر سیاسی حماس و پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس امروز دوشنبه اعلام کرد که «خلیل الحیه»، رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش، تماسی تلفنی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دریافت کرد.
در این گفتگو، طرفین آخرین تحولات مربوط به مسئله فلسطین و اوضاع جاری در کرانه باختری و نوار غزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پزشکیان در آغاز این تماس، یاد شهید فرمانده، «اسماعیل هنیه» را به مناسبت دومین سالروز شهادت وی گرامی داشت.
وی همچنین بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین، حقوق و آرمان عادلانه آنها و تداوم پشتیبانی از ایشان تأکید کرد و گفت: ما در کنار شما هستیم و از تمامی اقدامات شما، با وجود تجاوزات و حملاتی که ما نیز متحمل میشویم، حمایت میکنیم.
مسعود پزشکیان همچنین انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس و کسب اعتماد برادرانش برای رهبری این جنبش را تبریک گفت و از ارتباط مستمر و مستقیم ابراز افتخار کرد.
وی همچنین بر اهمیت اجماع و هماهنگی میان تمامی مؤلفههای امت و وحدت آنها، به ویژه در مورد مسئله فلسطین، تأکید نمود.
خلیل الحیه نیز به نوبه خود، از تماس رئیسجمهور و مواضع ثابت ایران در حمایت از ملت فلسطین و حقوق پایدار آنها قدردانی کرد.
وی به بررسی آخرین تحولات سیاسی در پرونده مذاکرات و نیز کلیه اوضاع میدانی و سیاسی در کرانه باختری، نوار غزه و قدس پرداخت.
رئیس جدید دفتر سیاسی حماس بر پایبندی ملت فلسطین به حقوق کامل خود و استفاده از تمامی ابزارها و راههای مشروع برای دستیابی به آنها تأکید کرد.
وی نیز یاد شهدایی را گرامی داشت که از آغاز طوفان الاقصی در عرصههای مختلف، در راه آزادی فلسطین و الاقصی به شهادت رسیدهاند.
رئیس دفتر سیاسی حماس از مواضع ایران و حمایت ثابت آن از ملت فلسطین قدردانی و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که تجاوز به جمهوری اسلامی متوقف شده و امنیت و ثبات به کل منطقه بازگردد.
او همچنین بر اهمیت وحدت امت به عنوان راهی اساسی برای رسیدن به قدرت و بازپسگیری حقوق ملت فلسطین تأکید کرد.
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