به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار بعد از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده جوانان از رشته بدنسازی، نظارت بر فعالیت باشگاه‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا این ورزش در مسیر علمی و استاندارد توسعه پیدا کند.

وی افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر آمادگی دارد در راستای توسعه این رشته، نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌های لازم همکاری و حمایت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: لازم است برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا یکی از رشته‌های مرتبط با بدنسازی، از جمله مسابقات «قوی‌ترین مردان»، به صورت همگانی و با هدف افزایش نشاط اجتماعی در ساحل بوشهر برگزار شود.

کشتکار بر توسعه ورزش همگانی و ایجاد فرصت مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادهای ورزشی در فضاهای عمومی می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ورزش و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه باشد.