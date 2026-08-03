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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر: نظارت بر باشگاه‌های بدنسازی تقویت شود

مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر: نظارت بر باشگاه‌های بدنسازی تقویت شود

بوشهر- مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای نظارت بر باشگاه‌های بدنسازی، گفت: این رشته از پرطرفدارترین ورزش‌ها در میان جوانان است و باید بر پایه اصول علمی توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار بعد از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده جوانان از رشته بدنسازی، نظارت بر فعالیت باشگاه‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا این ورزش در مسیر علمی و استاندارد توسعه پیدا کند.

وی افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر آمادگی دارد در راستای توسعه این رشته، نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌های لازم همکاری و حمایت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: لازم است برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا یکی از رشته‌های مرتبط با بدنسازی، از جمله مسابقات «قوی‌ترین مردان»، به صورت همگانی و با هدف افزایش نشاط اجتماعی در ساحل بوشهر برگزار شود.

کشتکار بر توسعه ورزش همگانی و ایجاد فرصت مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادهای ورزشی در فضاهای عمومی می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ورزش و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه باشد.

کد مطلب 6907597

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