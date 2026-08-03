به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شامگاه دوشنبه در نشست هیئت مدیره جدید خانه معدن خراسان جنوبی ضمن تبریک به اعضای این تشکل تخصصی، اظهار کرد: امیدوارم مسئولیتی که پذیرفته‌اید منشأ خیر و برکت برای مردم استان باشد و با همکاری و همدلی بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه خراسان جنوبی برداریم.

وی با قدردانی از تلاش‌های فعالان بخش خصوصی و جامعه معدنی استان افزود: در سال‌های گذشته همواره از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه استفاده کرده‌ایم و استمرار این ارتباط می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشته باشد.

ظرفیت معدنی خراسان جنوبی فرصتی برای جهش اقتصادی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی خراسان جنوبی گفت: این استان با وجود برخی محدودیت‌ها و کمبودهای زیرساختی، از توانمندی بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های معدنی کشور برخوردار است.

هاشمی ادامه داد: بهره‌گیری هدفمند از ذخایر معدنی و ایجاد زنجیره ارزش در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی و هم‌مرزی طولانی این استان با افغانستان تصریح کرد: این ویژگی در کنار ذخایر ارزشمند معدنی، یک فرصت راهبردی برای توسعه استان و حتی شرق کشور محسوب می‌شود که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن استفاده کرد.

حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی در مسیر توسعه استان

هاشمی با تقدیر از سرمایه‌گذاران بخش معدن در خراسان جنوبی بیان کرد: فعالان اقتصادی که با وجود ضعف زیرساخت‌ها در استان حضور یافته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شایسته قدردانی هستند، چراکه در شرایط دشوار نیز در کنار دولت و مردم ایستاده‌اند.

وی افزود: تلاش سرمایه‌گذاران برای حفظ تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری آنان نسبت به آینده استان و معیشت مردم است.

آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین معدنی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات تخصصی بخش خصوصی گفت: مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای کارشناسی خانه معدن را برای اصلاح مقررات، رفع خلأهای قانونی و تسهیل فعالیت‌های معدنی بررسی و پیگیری کند.

هاشمی اظهار کرد: هرچه پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل‌های تخصصی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر باشد، مسیر تصمیم‌گیری و نتیجه‌بخشی در حوزه قانون‌گذاری نیز هموارتر خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن نیز گفت: در این زمینه کاستی‌هایی وجود دارد که باید با همفکری دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی اصلاح شود تا ضمن حفظ منافع ملی، سهم استان‌های معدنی نیز به شکل مطلوب‌تری تأمین شود.

تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری مطالبات معدنی

هاشمی پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک میان خانه معدن و مجمع نمایندگان استان را مطرح کرد و افزود: این آمادگی وجود دارد که نشست‌های تخصصی به صورت مستمر برگزار و پیشنهادهای کارشناسی برای رفع موانع، اصلاح قوانین و تسهیل سرمایه‌گذاری جمع‌بندی و پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از همه ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم و همکاری میان بخش‌های مختلف می‌تواند مسیر توسعه را شتاب دهد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: خانه معدن خراسان جنوبی بتواند فراتر از یک تشکل صنفی، به مجموعه‌ای اثرگذار در تحول بخش معدن استان و حتی اصلاح برخی قوانین در سطح ملی تبدیل شود.