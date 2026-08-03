شتاب جذب اعتبارات عمرانی در خراسان جنوبی؛ تأکید بر حمایت از توان داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر دوشنبه در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی استان، که با حضور مدیران دستگاههای دارای جذب پایینتر از برنامه برگزار شد، اظهار کرد: این نشست در راستای تأکیدات استاندار خراسان جنوبی برای تحقق حداکثری جذب اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ و بررسی موانع احتمالی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه روند اجرای تعهدات دستگاهها در این نشست بررسی شد، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی اعلام کردند که چالش جدی در مسیر جذب اعتبارات وجود ندارد و تنها برخی دستگاهها نیازمند افزایش سرعت در اجرای برنامههای خود هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی مشکلات ملی در تأمین تجهیزات گفت: بخشی از اعتبارات برخی دستگاهها به خرید خودرو و تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص دارد که به دلیل محدودیتهای موجود در فرآیند تأمین، هنوز هزینهکرد نشده است.
فرهادی بر لزوم حمایت از ظرفیتهای بومی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی در اجرای پروژههای عمرانی، تأمین کالا و خدمات و همچنین انتخاب پیمانکاران، تا حد امکان از توانمندیهای موجود در استان استفاده کنند.
وی همچنین پرداخت عوارض و اخذ پروانه ساختمانی برای پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و افزود: دستگاههایی که اقدام به احداث ساختمان میکنند باید نسبت به دریافت پروانه و پرداخت عوارض اقدام کنند.
فرهادی خاطرنشان کرد: پرداخت این عوارض از منابع مهم درآمدی شهرداریهاست و دستگاههای دولتی باید در اجرای قانون و ایفای این تکلیف پیشگام باشند.
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