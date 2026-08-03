الهام آبتین، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروزه ابعاد گوناگون محیط زیست، از سلامت فردی و انسانی گرفته تا اقتصاد محیط زیست، به یکی از شاخص‌های اصلی ارتقای کیفیت زندگی در کشورها تبدیل شده است؛ در این میان، استان سیستان و بلوچستان صرفاً خط مقدم حفظ امنیت کشور نیست، بلکه در خط مقدم امنیت زیست‌محیطی ایران نیز قرار دارد و این نقش، در جای‌جای استان بسیار پررنگ است.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: از تالاب هامون و جازموریان تا سواحل راهبردی مکران، از کانون‌های بحرانی گرد و غبار در شمال استان تا زیستگاه‌های ارزشمند حیات وحش در شمال و جنوب، هر تصمیمی که برای این خطه گرفته شود، بی‌تردید آثاری فراتر از مرزهای استان و حتی کشور بر جای خواهد گذاشت.

وی بیان کرد: این استان افزون بر چالش‌های موجود، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه پایدار دارد؛ از توسعه اقتصاد دریا محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری طبیعی گرفته تا تقویت مشارکت‌های مردمی.

آبتین در پایان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان در تمامی این حوزه‌ها دارای پتانسیل‌های ارزشمندی است و اگر امروز برای حفاظت از این سرمایه‌های گران‌بها سرمایه‌گذاری کنیم، در حقیقت آینده توسعه استان و کشور را تضمین کرده‌ایم؛ از سازمان محیط زیست کشور تقاضا داریم با نگاهی ویژه به شرایط راهبردی استان، در تقویت و توسعه زیرساخت‌های محیط زیست، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش اختیارات مدیریتی استان، حمایت‌های لازم را مبذول فرمایند.

وی گفت: ما اطمینان می‌دهیم که با تمام توان، در کنار مدیریت عالی استان و با تکیه بر حمایت‌های ایشان، برای تحقق توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر حفظ سرمایه‌های طبیعی و همچنین اجرای سند توسعه استان، به منظور ارتقای کیفیت زندگی مردم تلاش خواهیم کرد.