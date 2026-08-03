به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری سه‌شنبه شب در تجمع مردم شهر الوند که همزمان با شب اربعین حسینی برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان اظهار کرد: زیارت اربعین یکی از زیارت‌های پرمحتوا و عمیق درباره حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و فرازهای آن می‌تواند درس‌های مهمی برای زندگی امروز مسلمانان داشته باشد.

وی افزود: در زیارت اربعین، ویژگی‌های متعددی برای امام حسین(ع) بیان شده و در کنار آن، ویژگی‌های جبهه مقابل حق نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ از این رو این زیارت علاوه بر معرفی جایگاه سیدالشهدا(ع)، به ما می‌آموزد که چرا برخی انسان‌ها در برابر اولیای الهی ایستادند و چگونه می‌توان از قرار گرفتن در مسیر آنان جلوگیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به جایگاه زیارت اهل‌بیت(ع) در معارف اسلامی تصریح کرد: برخلاف ادعاهای جریان‌های انحرافی که زیارت و توسل به معصومین(ع) را شرک می‌دانند، زیارت اهل‌بیت(ع) نه تنها با توحید منافاتی ندارد، بلکه می‌تواند موجب تقویت نگاه توحیدی انسان شود؛ چرا که نگاه شیعه به اهل‌بیت(ع) نگاه به بندگان خالص و حجت‌های الهی است.

وی با اشاره به فرازهایی از زیارت اربعین درباره شخصیت امام حسین(ع) ادامه داد: در این زیارت، سیدالشهدا(ع) ولی خدا، حبیب خدا، خلیل خدا و برگزیده الهی معرفی می‌شود و این تعابیر نشان‌دهنده جایگاه معنوی و قرب ویژه آن حضرت نزد پروردگار است.

مظفری بیان کرد: امام حسین(ع) جان خود را در راه خدا تقدیم کرد تا بندگان خدا از جهالت، گمراهی و حیرت خارج شوند و مسیر هدایت را پیدا کنند؛ بنابراین عاشورا و اربعین تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیست و پیام آن برای همه زمان‌ها و نسل‌هاست.

دنیاپرستی؛ عامل قرار گرفتن در برابر جبهه حق

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به ویژگی‌های جبهه مقابل سیدالشهدا(ع) در زیارت اربعین گفت: در این زیارت، دنیاپرستی، هواپرستی و فاصله گرفتن از خدا و پیامبر(ص) از جمله عوامل قرار گرفتن انسان‌ها در برابر جبهه حق معرفی شده است.

وی افزود: انسان اگر اسیر دنیا شود، ممکن است ارزش‌های الهی را برای مال، مقام، شهرت و منافع زودگذر دنیوی کنار بگذارد و در نهایت به جایی برسد که حق را کتمان و باطل را تأیید کند.

مظفری با اشاره به نمونه‌های معاصر خیانت و جاسوسی برای دشمن عنوان کرد: انسان‌هایی که برای منافع اندک دنیوی حاضر می‌شوند به کشور و مردم خود خیانت کنند، نمونه‌ای از همین دنیاپرستی و فروختن آخرت به بهای اندک هستند.

وی همچنین هواپرستی را یکی دیگر از عوامل انحراف انسان دانست و گفت: کسانی که معیار تصمیم‌گیری آنها خواسته نفس و «دلم می‌خواهد» باشد و رضایت خداوند را ملاک رفتار خود قرار ندهند، در معرض انحراف از مسیر حق قرار دارند.

«ما ملت امام حسینیم» باید در عمل معنا پیدا کند

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به فرازهای پایانی زیارت اربعین اظهار کرد: در این بخش از زیارت، زائر جایگاه خود را مشخص می‌کند و با اعلام ایمان، یقین، تبعیت و آمادگی برای یاری اهل‌بیت(ع)، مسیر خود را از جبهه باطل جدا می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم «ما ملت امام حسینیم»، این جمله باید در رفتار و عمل ما نیز دیده شود و ایمان به راه اهل‌بیت(ع) تنها به اظهار محبت و ارادت محدود نشود.

مظفری با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های مختلف مذهبی و اجتماعی گفت: ملت ایران در ماه‌های اخیر با حضور و همراهی خود نشان دادند که نسبت به ارزش‌های دینی، انقلاب اسلامی و راه اهل‌بیت(ع) احساس مسئولیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در زیارت اربعین اعلام می‌کنیم که از اهل‌بیت(ع) تبعیت می‌کنیم و برای یاری آنان آماده‌ایم؛ امروز نیز باید در مسیر حفظ دین، ارزش‌های الهی و عزت جامعه اسلامی، مسئولیت خود را بشناسیم.

مردم ایران در برابر فشار دشمن ایستادگی کردند

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان تلاش کرده‌اند با فشار و تهدید، ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما مردم با مقاومت و انسجام خود نشان دادند که در برابر این فشارها ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: امروز وحدت و انسجام مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و باید تلاش کنیم این همدلی و همبستگی بیش از گذشته تقویت شود.

مظفری با اشاره به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی گفت: ولی‌فقیه محور وحدت جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است و تبعیت از رهبری و توجه به رهنمودهای ایشان باید مورد توجه همه جریان‌ها و گروه‌های جامعه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و وحدت می‌تواند از مشکلات عبور کند و به سمت عزت و پیشرفت حرکت کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در پایان با اشاره به فلسفه اربعین و استمرار راه عاشورا گفت: امید است به برکت عنایت اهل‌بیت(ع)، ملت ایران، رزمندگان و جبهه مقاومت در مسیر تحقق اهداف الهی و عزت امت اسلامی موفق باشند و فرهنگ عاشورا و اربعین بیش از گذشته در جامعه گسترش پیدا کند.