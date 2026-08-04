۳۹ نقطه استان سمنان زیر پرچم «دلدادگان حسینی»؛ ۶۰۰ موکب پای کار اربعین

حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم اربعین دلدادگان حسینی همزمان با دیگر نقاط کشورمان طی ساعات آتی در استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این مراسم در تمام هشت شهرستان استان سمنان برگزار خواهد شد، افزود: پیش بینی می شود استقبال کم نظیر مردم استان سمنان را شاهد باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: امسال به خصوص امسال که نخستین اربعین بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است، مردم متدین و خداجوی استان استقبال بیشتری از این مراسم خواهند داشت.

قنبری با بیان اینکه نزدیک به ۶۰۰ موکب توسط مردم و هیئت های مذهبی و ... در سراسر استان سمنان برپا شده است، ابراز کرد: این موکب ها در مسیرهای از پیش تعیین شده تا ساعتی دیگر میزبان سوگواران اربعین حسینی خواهند بود.

وی با بیان اینکه این مراسم همزمان با سراسر کشور و به نیابت از حضور زائران در کربلای معلی برگزار می شود افزود: موکب های برپا شده در حوزه فرهنگی، مذهبی، مشاوره، سلامت، پذیرایی، برنامه های تبیینی و... و. برپا و میزبان سوگواران اربعین خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به حال و هوای اربعین امسال و انتقام رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا بیان کرد: مراسم دلدادگان اربعین همچنین با رویکرد خون‌خواهی حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار می شود.

قنبری با بیان اینکه این مراسم در ۳۹ نقطه استان سمنان برگزار می شود، ابراز کرد: ۱۸ نقطه شهری و ۲۱ نقطه روستایی میزبان رویداد بزرگ اربعین دلدادگان حسینی هستند.