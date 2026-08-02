«مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه»؛ ندای اربعین ۵۰۰ موکب در ۳۹نقطه استان سمنان

حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین بزرگ «پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی» همزمان با روز اربعین در ۳۹ نقطه شهری و روستایی استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با مشارکت گسترده مردم و با رویکرد خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار میشود.
وی افزود: این اجتماع بزرگ مردمی در ۱۸ نقطه شهری و ۲۱ نقطه روستایی استان برگزار خواهد شد و مردم مؤمن و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور در این حرکت معنوی، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به مکتب عاشورا به نمایش خواهند گذاشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به شعار محوری مراسم امسال، تصریح کرد: «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه» شعار اصلی پیادهروی دلدادگان اربعین است؛ شعاری که از پیام جاودان نهضت عاشورا، عزت، مقاومت، استکبارستیزی و عدم سازش با جبهه باطل را یادآوری میکند.
قنبری ادامه داد: رنگ مشترک برنامههای پیادهروی دلدادگان اربعین امسال نیز سرخ انتخاب شده است؛ رنگی که نماد خون مطهر شهدای کربلا، استمرار راه عاشورا و پیام ماندگار خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) به شمار میرود.
وی با بیان اینکه آیه محوری این مراسم آیه ۴۶ سوره مبارکه سبأ است، گفت: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» پیام اصلی این حرکت عظیم مردمی را تبیین میکند؛ آیهای که جامعه اسلامی را به قیام خالصانه برای خدا، چه به صورت فردی و چه جمعی، دعوت میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از مشارکت بیش از ۵۰۰ موکب فرهنگی، خدماتی و پذیرایی در این مراسم خبر داد و افزود: این مواکب با حضور نیروهای مردمی، هیئات مذهبی، تشکلهای دینی و گروههای جهادی، خدمات مختلفی را به شرکتکنندگان ارائه خواهند کرد.
قنبری خاطرنشان کرد: حضور این مواکب، جلوهای از همدلی، خدمترسانی و فرهنگ میزبانی اربعین را در نقاط مختلف استان به نمایش میگذارد و فضای این اجتماع مردمی را با فرهنگ خدمت و محبت حسینی همراه میکند.
وی درباره مسیرهای شاخص پیادهروی دلدادگان اربعین در استان سمنان نیز گفت: در شهر سمنان، این مراسم از میدان امیرالمؤمنین (ع) به سمت مصلای امیرالمؤمنین (ع) برگزار میشود و در پایان، نماز جماعت ظهر و عصر و قرائت زیارت اربعین در مصلی اقامه خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: در شاهرود، دلدادگان حسینی مسیر سهراهی مجن تا آستان مقدس امامزاده ابوالقاسم (ع) بسطام را طی خواهند کرد.
قنبری ادامه داد: در دامغان نیز عزاداران از گلزار شهدای گمنام پارک دانشجو به سمت آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر (ع) حرکت میکنند و در گرمسار نیز مسیر این مراسم از مزار شهدا به سمت امامزاده اسماعیل (ع) خواهد بود.
وی با دعوت از عموم مردم استان برای حضور در این اجتماع معنوی، اظهار داشت: پیادهروی دلدادگان اربعین تنها یک حرکت آیینی نیست، بلکه نمایش وحدت، بصیرت و مقاومت و تجدید میثاق با آرمانهای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و جبهه حق است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ابراز امیدواری کرد که امسال نیز با حضور گسترده مردم، جلوهای باشکوه از فرهنگ عاشورا و دلدادگی به حضرت سیدالشهدا (ع) در سراسر استان سمنان رقم بخورد.
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