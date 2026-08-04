حجتالاسلام مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتحاد دو ملت ایران و عراق، یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی جبهه مقاومت است و آمریکا و رژیم صهیونیستی بهخوبی دریافتهاند که این پیوند عمیق، بزرگترین مانع تحقق اهداف سلطهجویانه آنان در منطقه به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه جنگهای اخیر میدان آزمون وفاداریها و صفبندیهای واقعی جبهه مقاومت بود، افزود: ملت عراق با مواضع و حمایتهای خود نشان داد که پیوند دو ملت، فراتر از مناسبات سیاسی، ریشه در ایمان، ولایت، فرهنگ عاشورا و تاریخ مشترک مقاومت دارد. دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، اکنون انتقال میدان تقابل به عرصه جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد شکاف اجتماعی میان دو ملت را راهبرد اصلی خود قرار داده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان، تشییع باشکوه رهبر شهید در نجف و کربلا را نقطه شکست این پروژه دانست و گفت: حضور کمنظیر مردم عراق در این مراسم، نمایشی از وحدت امت اسلامی و تجدید میثاق دو ملت با مسیر مقاومت بود که تمام محاسبات دشمن را بر هم زد.
بصیرتی با اشاره به پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از ملت عراق، تصریح کرد: معظمله در این پیام، تشییع رهبر شهید را جلوهای تمامعیار از همدلی و اخوت میان دو ملت دانستند و تأکید کردند که سرمایهگذاریهای کلان استکبار برای تخریب این روابط، بیاثر و ناکام مانده است؛ این پیام تحلیلی راهبردی از نبرد امروز و تبیین شکست پروژه تفرقه است.
وی ادامه داد: اربعین امسال نیز ادامه همان حماسه است و آغوش گشوده ملت کریم عراق به روی زائران، بار دیگر شعار «حبالحسین یجمعنا» را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش خواهد گذاشت. در این میان، نخبگان و رسانهها باید هوشیار باشند و اجازه ندهند برخی حوادث مقطعی و رفتارهای تحریکآمیز، به ابزاری برای عملیات روانی دشمن و القای اختلافات ساختگی تبدیل شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت میدان، محبت متقابل دو ملت و خدمت عاشقانه مردم عراق به زائران است که هر سال پرشکوهتر از گذشته به نمایش درمیآید. اتحاد ایران و عراق بر پایه خون شهیدان و فرهنگ عاشورا بنا شده و با توطئههای رسانهای از میان نخواهد رفت؛ پاسداری از این وحدت، در واقع پاسداری از آینده جبهه مقاومت و اقتدار امت اسلامی است.
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