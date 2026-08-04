اربعین دلدادگان حسینی در استان سمنان؛ روایت حضور و مطالبه خونخواهی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراسم معنوی اربعین دلدادگان حسینی به نیابت از زیارت حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا، همزمان با اربعین شهادت سالار شهیدان، در ۴۰ نقطه شهری و روستایی استان سمنان برگزار شد.

این مراسم همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد و حضور گسترده مردم استان سمنان، با وجود گرمای هوا، از جلوه‌های قابل توجه آن بود؛ حضوری که در مقایسه با سال گذشته نیز گسترده‌تر توصیف شد و دلدادگان حسینی را در مسیرهای تعیین‌شده گرد هم آورد.

بصیرت مردم در میدان اربعین

یکی از جلوه‌های متفاوت مراسم امسال، برگزاری آن در نخستین اربعین پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور پررنگ پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین(ع)» و خونخواهی در دستان مردم بود.

مردم استان سمنان با حضور در نقاط مختلف و مسیرهای از پیش تعیین‌شده پیاده‌روی، پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین(ع)» را به اهتزاز درآوردند؛ پرچم‌هایی که در فضای این مراسم، نمادی از مطالبه خونخواهی و استمرار مسیر عاشورا معرفی شد.

حضور مردم در این مراسم در شرایطی رقم خورد که به گفته حاضران، دشمنان در جنگ چندبعدی و به‌ویژه در حوزه روانی و رسانه‌ای، تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد فاصله میان مردم و نهضت امام حسین(ع) داشته‌اند؛ با این حال، حضور گسترده مردم در اربعین دلدادگان حسینی، جلوه‌ای از پیوند آنان با فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی بود.

روایت خونخواهی در مسیر اربعین

در بخش‌های مختلف مسیر پیاده‌روی اربعین در استان سمنان، پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین(ع)» به چشم می‌خورد؛ پرچم‌هایی که مردم با در دست گرفتن آنها، بر مطالبه خونخواهی و استمرار راه سیدالشهدا(ع) تأکید داشتند.

محمدابراهیم عامری، از خادمان اهل‌بیت(ع) و هیئتی‌های حاضر در مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند سالی است که مراسم اربعین دلدادگان حسینی برگزار می‌شود، اما امسال به‌وضوح شرایط متفاوت است.

وی با بیان اینکه امسال و در نخستین اربعین پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مردم پرچم‌های خونخواهی را به تعداد بسیار زیادی به اهتزاز درآورده‌اند، افزود: مردم ما در مسیر نهضت حسینی خواستار انتقام هستند.

عامری ادامه داد: البته بخشی از انتقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به نوعی گرفته شده است؛ چراکه امروز شاهد حضور زائرانی از ده‌ها کشور جهان در اربعین کربلا هستیم و این حضور، عمق نفوذ تفکر شیعی و انقلاب اسلامی ایران را نشان می‌دهد؛ موضوعی که برای دشمنان ایران بسیار سنگین است، اما مردم همچنان تا انتقام نهایی سکوت نخواهند کرد.

اربعین؛ امتداد یک مطالبه

ملیحه حسنی، از فعالان فرهنگی، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم امروز در صحنه حاضر شده‌اند تا یک حق مسلم را فریاد بزنند، گفت: مردم ما ۱۵۰ شب است که در میدان حضور دارند و خواستار انتقام از بانیان جنایت علیه ملت ایران اسلامی و همچنین شهادت رهبر شهید انقلاب هستند و امروز نیز اربعین دلدادگان حسینی در امتداد همان خونخواهی قرار دارد.

وی با بیان اینکه ایستادگی در برابر ظلم، درس اصلی کربلا و مکتب امام حسین(ع) است، افزود: امروز رسالت همه ما باید خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای ما باشد که به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مظلومانه به شهادت رسیدند.

مریم نجفی، از همراهان این فعال فرهنگی و مربی کودکان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم امروز علاوه بر حماسه‌سازی از نظر کمیت، از نظر کیفیت نیز قابل توجه است؛ چراکه مردم با یک مطالبه مشخص، یعنی انتقام و خونخواهی، به میدان آمده‌اند.

وی افزود: در کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین نیز شاهد بودیم که ایرانیان و شیعیان حاضر، چگونه شعارهای ضد استکباری سر می‌دادند و بر مواضع خود تأکید می‌کردند.

تمثال رهبر شهید در دستان جوانان

یکی دیگر از جلوه‌های قابل توجه مراسم اربعین دلدادگان حسینی در استان سمنان، حضور پررنگ تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب در دستان مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان بود؛ موضوعی که بنا بر مشاهدات خبرنگاران مهر از نقاط مختلف استان، در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر به چشم می‌آمد.

حجت‌الاسلام عباس حیدری، از مبلغان جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر این حضور را از جمله رویش‌های انقلاب اسلامی و برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: خون رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز مانند دوران زندگی پربرکت ایشان، به اسلام ناب محمدی(ص)، نظام و انقلاب خدمت کرد.

وی با اشاره به آنچه رویش‌های انقلابی پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد، افزود: تعداد افرادی که پس از این شهادت مسیر خود را تغییر داده و حتی در فیلم‌هایی در فضای مجازی به این موضوع اذعان کرده‌اند، بسیار زیاد است و اگر قرار باشد از این موضوع فیلمی ساخته شود، می‌تواند به سریالی چندقسمتی تبدیل شود.

حیدری ادامه داد: همه این رویش‌ها به برکت خون این شهید بزرگوار انقلاب اسلامی ایران به دست آمده و حضور مردم در اربعین دلدادگان حسینی را می‌توان تفسیر قدردانی آنان از این خون پاک دانست.

«لبیک یا خامنه‌ای» بر پیشانی نسل جوان

در میان جمعیت حاضر در مراسم، حضور نوجوانان و نونهالانی که سربندهای مزین به نام رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب بر پیشانی بسته بودند نیز جلوه‌ای قابل توجه داشت؛ سربندهایی که از سوی حاضران به عنوان نمادی از بیعت با رهبر شهید و فرزند برومند ایشان توصیف می‌شد.

طاها غلامی، نوجوان ۱۴ ساله، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم ما در اربعین، آن هم به صورت میلیونی، نشان می‌دهد که مردم ما همواره به دشمن «نه» گفته‌اند و این بار نیز همین پیام را تکرار می‌کنند. این حضور نشان می‌دهد که دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره هدف قرار دادن جوانان و نوجوانان از سوی دشمن، افزود: حضور جوانان و نوجوانان در چنین مراسم‌هایی نشان می‌دهد که تیر دشمن به سنگ خورده است و ما امروز نیز آمده‌ایم تا بگوییم در میدان حضور داریم؛ همان‌طور که در شب‌های اقتدار نیز حضور داشتیم.

رویش‌های نسل جدید در مسیر اربعین

در میان جمعیت حاضر، جوانان و نوجوانان بسیاری حضور داشتند که شاید به دلیل سن پایین، برخی حوادث سال‌های گذشته را به یاد نداشته باشند، اما حضور آنان در مراسم اربعین دلدادگان حسینی، از نگاه حاضران، نشانه‌ای از استمرار حضور نسل جدید در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی بود.

رضا ترابیان، از هیئتی‌های حاضر در مراسم اربعین دلدادگان حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حضورها به برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب عمر پربرکت خود را صرف خدمت به اسلام و انقلاب کرد و با شهادت نیز زمینه‌ساز تداوم این مسیر شد، افزود: انتقام و خونخواهی که امروز مردم پرچم آن را برافراشته‌اند و ۱۵۰ شب در خیابان‌ها آن را در دست نگه داشته‌اند، نشان از عمق بصیرت و عشق ملت ما به ولایت دارد.

ترابیان با بیان اینکه «داستان ما با آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان در واقع پدرکشتگی است»، گفت: درست است که شکست دشمنان خود می‌تواند یکی از بدترین انتقام‌ها باشد، اما ملت ما مطالبه خونخواهی خود را به فریادی علیه دشمنان تبدیل کرده‌اند و امروز شاهد هستیم که دشمن در برابر این فریادها ناتوان و مستأصل شده است.

اربعین دلدادگان حسینی در استان سمنان امسال در ۴۰ نقطه شهری و روستایی برگزار شد؛ آیینی که در کنار جلوه‌های معنوی و عزاداری، با حضور گسترده مردم، برگزاری موکب‌ها و به نمایش درآمدن نمادهای مرتبط با فرهنگ عاشورا، تصویری از پیوند مردم این استان با مکتب سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشت.