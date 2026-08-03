ثبت نخستین معامله برخط خرید برق از طریق بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران موفق شد اولین معامله برخط خرید برق از طریق بورس انرژی را در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ برای نماد بار پایه ماهانه شهریورماه ۱۴۰۵ با حجم بالغ بر ۳۷ میلیون کیلووات‌ساعت به ارزش حدود ۱۲۶ میلیارد ریال انجام دهد.

وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار بورس انرژی ایران، افزود: متوسط قیمت خرید برق توسط شرکت‌های توزیع در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۵۹۶ ریال در هر کیلووات ساعت بوده که شرکت توزیع برق استان تهران با خرید هر کیلووات‌ساعت برق به قیمت ۱۵۷۱ ریال، جزو شرکت‌های برتر توزیع از نظر خرید به صرفه برق بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از صرفه‌جویی ۵۸۱۹ میلیارد ریالی این شرکت در خرید ۴۴۶۸ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: رقم صرفه‌جویی ریالی خرید انرژی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن ۶ برابر افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: این شرکت به عنوان شرکت پیشرو در زمینه خرید از بورس انرژی با ثبت کمترین نرخ خرید برق، اولین معامله نماد فصلی و اولین معامله برخط را انجام داده ست.