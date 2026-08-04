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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در نوشهر

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در نوشهر

نوشهر- فرمانده انتظامی نوشهر از شناسایی و کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی از کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در شهرستان نوشهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی دریافت گزارش‌های مردمی، انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، مأموران یگان فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و کارشناسان اداره برق شهرستان انجام شد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های تخصصی موفق شدند محل فعالیت این دستگاه‌ها را شناسایی و چهار دستگاه ماینر پیشرفته را که به‌صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال علاوه بر تحمیل بار اضافی بر شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق عمومی و اختلال در تأمین برق پایدار برای شهروندان می‌شود.

سرهنگ نورانی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های کشف‌شده پس از جمع‌آوری، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

وی همچنین از همکاری اداره برق شهرستان در اجرای این مأموریت قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6908293

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