کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی از کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در شهرستان نوشهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی دریافت گزارشهای مردمی، انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، مأموران یگان فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و کارشناسان اداره برق شهرستان انجام شد.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای تخصصی موفق شدند محل فعالیت این دستگاهها را شناسایی و چهار دستگاه ماینر پیشرفته را که بهصورت غیرمجاز مورد استفاده قرار میگرفت، کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال علاوه بر تحمیل بار اضافی بر شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق عمومی و اختلال در تأمین برق پایدار برای شهروندان میشود.
سرهنگ نورانی خاطرنشان کرد: دستگاههای کشفشده پس از جمعآوری، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
وی همچنین از همکاری اداره برق شهرستان در اجرای این مأموریت قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیتهای مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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