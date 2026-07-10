همراهی عوامل حج و زیارت سمنان با زائران رهبر شهید تا آخرین گام بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از مواکب غرب استان سمنان اظهار کرد: پس از پایان مراسم باشکوه تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی، موج بازگشت زائران از مشهد مقدس آغاز شده و مجموعه حج و زیارت استان سمنان در کنار دیگر خادمان مردمی، آماده خدمت به این عزیزان است.

وی افزود: مدیران و کارکنان حج و زیارت استان سمنان از ساعات ابتدایی آغاز بازگشت زائران در مواکب مستقر در محورهای مواصلاتی حضور یافته‌اند و در بخش‌های مختلف از جمله پذیرایی، راهنمایی، اسکان موقت و پاسخگویی به نیازهای زائران مشارکت دارند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه استان سمنان شاهراه ارتباطی زائران مشهد مقدس به شمار می‌رود، گفت: حجم بالای تردد در محورهای استان، ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان را دوچندان کرده و خوشبختانه با هماهنگی مناسب، خدمات بدون وقفه در حال ارائه است.

چتری با اشاره به همکاری مطلوب میان موکب‌داران، نیروهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: این همدلی و انسجام موجب شده زائران در طول مسیر بازگشت از خدمات رفاهی و پذیرایی مطلوب برخوردار شوند.

وی ادامه داد: خدمت به زائرانی که با عشق و ارادت در مراسم وداع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافته‌اند، توفیقی بزرگ برای خادمان حج و زیارت است و همه همکاران با روحیه‌ای جهادی در این مسیر فعالیت می‌کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان خاطرنشان کرد: مواکب مستقر در مسیر تهران-مشهد و بالعکس با ارائه وعده‌های غذایی، نوشیدنی، محل استراحت و سایر خدمات مورد نیاز، تلاش می‌کنند بخشی از خستگی سفر را از زائران برطرف کنند.

چتری افزود: حضور میدانی مدیران و عوامل حج و زیارت در کنار موکب‌داران، علاوه بر هماهنگی بهتر خدمات، نشان‌دهنده عزم این مجموعه برای تکریم هرچه بیشتر زائران و قدردانی از حضور پرشور آنان در این مراسم تاریخی است.

وی با بیان اینکه فرهنگ میزبانی از زائران اهل‌بیت (ع) ریشه‌ای عمیق در مردم استان سمنان دارد، اظهار داشت: امروز نیز این فرهنگ ارزشمند در قالب خدمت‌رسانی صمیمانه به زائران رهبر شهید جلوه‌ای ویژه یافته است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از تداوم فعالیت مواکب تا بازگشت کامل زائران خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مناسب و ایجاد سفری ایمن و آرام برای هموطنان بسیج شده است.

چتری از تلاش موکب‌داران، نیروهای امدادی، انتظامی، هلال‌احمر، اورژانس، راهداران و همه دستگاه‌های خدمات‌رسان قدردانی کرد و افزود: همکاری مثال‌زدنی این مجموعه‌ها، نقش مهمی در مدیریت موج بازگشت زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: خدمت به زائران و عاشقان ولایت، افتخاری بزرگ برای مجموعه حج و زیارت است و امیدواریم همه زائران پس از حضوری معنوی در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، با سلامت کامل به شهرهای خود بازگردند.