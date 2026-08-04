بخ گزارش خبرنگار مهر، پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی سه شنبه شب از ساعت ۲۱ از گلزار مطهر ظهدا آغاز شد و هیئت‌ها مذهبی، دسته‌های عزاداری، و اقشار مختلف مردم مؤمن و متدین گناوه با شرکت پرشور در این همایش، در طول مسیر با عزاداری و در دست داشتن پرچم‌ها و علم‌های عزا، مسیر پیاده روی از گلزار مطهر شهدا تا یادمان شهدای گناوه را طی کردند.

اقشار مختلف مردم مؤمن، با حضور پرشور در این پیاده روی جلوه‌ای کم‌نظیر از عشق و وفاداری به ساحت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند.

امسال پیاده روی جاماندگان اربعین و دلدادگان و عاشقان سید و سالار شهیدان و اهل بیت (ع) به یاد و نیابت از امام شهید امت و خونخواهی شهدا و قائد شهید امت نیز همراه بود و پرچم های خونخواهی همراه با تمثال شهدا و امام شهید و رهبر معظم انقلاب بر دستان شرکت کنندگان بود.

در مسیر پیاده روی موکب‌های مختلف در این همایش از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.

عزاداران همچنین در این مراسم همراه با مداحی مداحان اهل بیت (ع) به عزاداری در سوگ سید و سالار شهیدان (ع) و یاران باوفای حضرت پرداختند و بار دیگر حمایت خود را از انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و آرمان های امام شهید وشهدای والامقام اعلام و با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند .

در پایان پیاده روی عزاداران حسینی در صد و پنجاه و هفتمین شب اجتماع حماسی و پرشور شبانه دریادلان گناوه ای در بیعت با رهبر انقلاب، حمایت از رزمندگان اسلام و خون خواهی امام شهید امت در تداوم شب های اقتدار در یادمان شهدای گمنام شهر حضور یافتند.

در محل یادمان شهدا برنامه سخنرانی، اجرای سرود و برنامهای فرهنگی و مذهبی مختلف همانند شب های گذشته برگزار شد و مردم دریادل بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و شهدا و حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با رهبری تاکید کردند.

به مناسبت اربعین حسینی آئین‌های سوگواری و عزاداری، در اماکن مقدس، حسینیه‌ها، تکایا و مساجد با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاهای شهرستان برگزار شد.

همچنین برنامه‌های عزاداری هیئت‌ها و مساجد و اماکن مقدس در سراسر شهرستان گناوه در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر تدارک دیده شده است که با حضور عاشقان خاندان اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.