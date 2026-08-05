کمک ۸۰ هزار یورویی مسی به بازسازی شهر مادرید اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اسپانیا نیز مانند فرانسه تابستان امسال با آتش‌سوزی‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، لیونل مسی با اهدای ۸۰ هزار یورو به بازسازی منطقه جنگلی سیرا اوئسته (Sierra Oeste) در نزدیکی مادرید کمک کرد.

رسانه «rmcsport» نوشت: ایزابل دیاز آیوسو رئیس دولت خودمختار مادرید، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X این خبر را اعلام کرد. منطقه سیرا اوئسته یکی از مناطقی بود که در آتش‌سوزی‌های اخیر به شدت آسیب دید؛ به‌طوری که آتش حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی ۱۷ شهر و روستا را نابود کرد و خسارت‌های سنگینی به زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی وارد شد.

آیوسو در پیام خود نوشت: لیونل مسی ۸۰ هزار یورو برای بازسازی سیرا اوئسته مادرید اهدا کرده است. می‌خواهم از او تشکر کنم و بگویم مردم مادرید امیدوارند به‌زودی از او استقبال کنند و تشویقی را که شایسته‌اش است، نثارش کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، آتش‌سوزی این منطقه پس از چند هفته خسارت گسترده اکنون مهار شده و وارد مرحله کنترل کامل شده است. مقامات اسپانیا نیز برنامه‌ای برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده، حمایت از ساکنان و احیای طبیعت این منطقه آغاز کرده‌اند و کمک مالی مسی نیز در همین طرح هزینه خواهد شد.

مسی که از سال ۲۰۲۳ برای اینتر میامی بازی می‌کند، همچنان ارتباط عمیقی با اسپانیا دارد. او ۲۱ سال از زندگی خود را در بارسلونا سپری کرده، تابعیت اسپانیایی دارد و همچنان مالک دو خانه در این کشور یکی در کاستلدفلز در نزدیکی بارسلونا و دیگری در جزیره ایبیزا است.