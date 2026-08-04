۶۰۰ اتوبوس اصفهان آماده بازگشت زائران اربعین؛سوخت۵۴۵ جایگاه تامین شد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اجرای برنامه بازگشت زائران اربعین حسینی از مرزهای کشور، تیمهای امدادی و پشتیبانی متشکل از عوامل پلیس راه و راهور، راهداری و حملونقل جادهای، جمعیت هلال احمر، اورژانس، شهرداریها، آتشنشانی و شرکتهای خدماترسان آب، برق، فاضلاب و مخابرات در محورهای جادهای و پایگاههای امدادی استان اصفهان مستقر شدهاند.
وی افزود: این تیمها در راستای ارائه خدمات امدادی، ترافیکی، اسکان اضطراری، آبرسانی و پشتیبانی به مسافران و زائران در مسیر جادهها، بهویژه محورهای غربی، شرقی و جنوبی استان اصفهان فعالیت میکنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در محورهای غرب و شرق استان، از جمله نائین، خور و بیابانک، تیران و کرون، داران و دیگر مسیرهای پرتردد، تمهیدات لازم برای خدماترسانی به زائران پیشبینی شده است. همچنین در مناطق مرزی، موکبهای استان اصفهان بهصورت مردمی در حال خدمترسانی به زائران هستند و در صورت نیاز، امکان اسکان موقت زائران را فراهم میکنند.
شیشهفروش گفت: پایگاههای امدادی، مساجد بینراهی و ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی استان نیز در ایام بازگشت زائران از عتبات عالیات برای ارائه خدمات آماده شدهاند.
وی با اشاره به افزایش تردد و سفرهای جادهای از امروز در مناطق شمال، شرق و مرکز استان، بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محورهای مواصلاتی تأکید کرد و گفت: مسافران باید برای پیشگیری از تصادفات و حوادث، ضمن رعایت قوانین رانندگی، به هشدارهای پلیس راه توجه کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تیمهای عملیاتی پلیس راه با تقویت امکانات و تجهیزات، بهصورت ویژه بر ایمنی ترافیک و نحوه تردد خودروها در محورهای استان نظارت میکنند.
شیشهفروش با اشاره به اعلام ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۰۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی و اتوبوس برای انتقال زائران اصفهانی به مرزها و بازگرداندن زائران از مرزها به استان بهکارگیری شده است.
وی ادامه داد: بهمنظور پشتیبانی از سفر زیارتی اربعین حسینی، تیمهای امدادی و پشتیبانی مجهز به آمبولانس، پزشک و پرستار، تیمهای عملیاتی آب و برق، اتوبوس، خودروهای آتشنشانی، جرثقیل، خودروهای خدمات شهری و امدادی، تجهیزات نظافت شهری و بهداشت محیط، در کنار موکبهای اعزامی استان اصفهان به عتبات عالیات و مرزهای مهران، چذابه و شلمچه مستقر شدهاند و به زائران خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی ارائه میکنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عوامل امدادی، ترافیکی و ایمنی جادهای در سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای جادهای استان مستقر هستند.
وی افزود: سوخترسانی در ۵۴۵ جایگاه سوخت بنزین و سیانجی استان با افزایش تعداد کارتهای سوخت انجام میشود تا زائران و مسافران در مسیر بازگشت با کمبود سوخت مواجه نشوند.
شیشهفروش اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان، هشت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به همراه ۲۰ نفر از عوامل پزشکی و فوریتی را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مرزهای چذابه و شلمچه اعزام کردهاند.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز با حضور ۱۰۰ نفر از عوامل امدادی و درمانی شامل پزشک، پرستار و تکنسین، پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ارتباطات، در شهر کربلا، درمانگاه نجف اشرف و مرزهای جنوب کشور به زائران خدمات درمانی و امدادی ارائه میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به خدمات شهری ارائهشده در مسیر راهپیمایی اربعین گفت: ۶۰۰ نفر از عوامل اجرایی شهرداری اصفهان و سایر شهرداریهای استان با استقرار در شهر کربلا و مرز چذابه، به زائران خدماترسانی میکنند.
وی افزود: این نیروها با پشتیبانی ۴۳ دستگاه ماشینآلات و خودروهای عملیاتی، در محدودهای به مساحت ۶۰ کیلومترمربع در شهر کربلا فعالیت دارند.
شیشهفروش بیان کرد: خودروهای اعزامی شهرداری اصفهان و سایر شهرداریهای استان شامل چهار دستگاه خودروی آتشنشانی، ۱۰ دستگاه کامیون، ۱۵ دستگاه خودروی حمل زباله، خودروهای جاروب و جدولشور، جرثقیل، تانکر آبرسان، تریلر و وانت کمکدار است.
وی گفت: رفتوروب و نظافت، شستوشوی معابر، حمل پسماند و نخاله، توزیع مواد شوینده و بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز زائران از سوی نیروهای خدمات شهری استان اصفهان انجام میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بهمنظور رفاه حال زائران، هزار مترمربع سایهبان به همراه کولر و مهپاش در مسیرهای تردد زائران ایجاد و نصب شده است.
شیشهفروش همچنین از احداث ۲۰ دوش حمام و ۲۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر کربلا خبر داد و تأکید کرد: تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی استان اصفهان تا پایان بازگشت زائران، در آمادهباش کامل قرار دارند.
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