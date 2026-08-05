جلوگیری از هدررفت گاز با اجرای یک طرح پژوهشی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی‌اکبر فقیه مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در گفتگویی بیان کرد: این طرح پژوهشی پس از انجام بررسی‌های فنی در ایستگاه‌های تقلیل فشار اجرا شد و با اصلاح فرایند تخلیه گاز از فیلترهای خشک، از هدررفت روزانه حدود یک‌میلیون مترمکعب گاز جلوگیری کرد.

وی افزود: براساس نتایج این مطالعه، در شیرهای «پلاگ ولو» که در مسیر درین (Drain) فیلترهای خشک نصب شده‌اند، به‌ دلیل ماهیت عملکردی این تجهیزات، میزان نشتی به‌تدریج افزایش می‌یابد. این نشتی در برخی ایستگاه‌ها از حدود ۲۰ مترمکعب در روز آغاز می‌شود و در ایستگاه‌های با ظرفیت و سایز بالاتر، به‌مراتب بیشتر است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح کرد: با هدف رفع این مشکل، متخصصان شرکت گاز با اجرای طرح «دوبل‌کردن شیر پس از درین فیلتر خشک»، امکان ایزوله‌سازی کامل مسیر و جلوگیری از نشت گاز را فراهم کردند.

فقیه یادآور شد: این اقدام پژوهش‌محور، ضمن ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات، سبب صرفه‌جویی قابل‌ توجه در مصرف گاز و جلوگیری از هدررفت روزانه حدود یک‌میلیون مترمکعب گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار شده است.

وی با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: این اقدام نمونه‌ای از به‌کارگیری نتایج تحقیقات کاربردی در صنعت گاز است که افزون‌بر افزایش بهره‌وری، نقش مؤثری در صیانت از منابع ملی و کاهش اتلاف انرژی ایفا می‌کند.