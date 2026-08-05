بخشنامه سازمان سنجش درباره جزئیات آزمون بسندگی زبان عربی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیار، معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور، در بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان و معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، جزئیات برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی را اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه، مطابق مصوبه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت ساماندهی، هماهنگی، صدور مجوز و نظارت بر آزمون‌های بین‌المللی به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شده است.

همچنین بر اساس مصوبه جلسه ۸۸۸ مورخ دوم دی‌ماه ۱۳۹۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، طراحی و برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

در این بخشنامه آمده است که سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به وظیفه اصلی خود به عنوان متولی طراحی، اجرا و راهبری آزمون‌های استاندارد و در راستای سیاست توسعه و تنوع‌بخشی به آزمون‌های استاندارد زبان‌های خارجی، آزمون بسندگی زبان عربی را با عنوان «التقویم اللغوی للمهارات العربیة» با همکاری گروه تخصصی زبان عربی طراحی و برنامه‌ریزی کرده است.

آزمون در ۶ بخش برگزار می‌شود

این آزمون بر پایه الگوی آزمون‌های بین‌المللی رایج طراحی شده و شامل شش بخش شنیداری، گفتاری، واژگان، دستور زبان، فهم خوانشی و نگارش خواهد بود.

سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به کارکردهای علمی و آموزشی این آزمون، اعلام کرده است که آزمون بسندگی زبان عربی به‌ویژه در ارزیابی داوطلبان مقطع دکتری در برخی رشته‌ها و حوزه‌های علوم انسانی کاربرد خواهد داشت.

بر اساس این بخشنامه، طراحی این آزمون همچنین با هدف پاسخگویی به نیاز گروه‌های مختلف آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای برخورداری از یک گواهینامه معتبر و استاندارد زبان عربی انجام شده است.

نخستین آزمون مهرماه برگزار می‌شود

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین دوره آزمون بسندگی زبان عربی در نیمه نخست مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

سازمان سنجش آموزش کشور از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خواسته است موضوع برگزاری این آزمون را به گروه‌های آموزشی مرتبط، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متقاضیان اطلاع‌رسانی کنند.

جزئیات مربوط به زمان دقیق برگزاری، نحوه ثبت‌نام، شرایط شرکت در آزمون و سایر اطلاعات اجرایی متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.