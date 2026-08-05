پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامنژاد اظهار کرد: مطالبات پزشکان، درمانگاههای خصوصی دارای نسخه الکترونیک، درمانگاههای دولتی، مراکز پاراکلینیک شامل آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری و فیزیوتراپی، داروخانههای خصوصی و دولتی دارای نسخه الکترونیک، بیمارستانهای خصوصی و خیریه و همچنین مراکز دیالیز مستقل تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین پرداخت مطالبات بیمارستانهای دانشگاهی به صورت علیالحساب تا خرداد ۱۴۰۵ انجام شده است تا روند ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت با برنامهریزی مستمر و در چارچوب تأمین منابع، پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد را با اولویت دنبال میکند و تلاش دارد ضمن کاهش فاصله زمانی پرداختها، از استمرار و کیفیت خدمات درمانی به بیمهشدگان حمایت کند.
غلامنژاد خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مراکز طرف قرارداد نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان دارد و بیمه سلامت نیز تمام توان خود را برای تسویه به موقع مطالبات و حفظ پایداری نظام ارائه خدمات به کار خواهد گرفت.
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