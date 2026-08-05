به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دکتر هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، در این نشست با تأکید بر اهمیت ملی و راهبردی پروژه، از آمادگی بانک برای تأمین مالی آن در چارچوب ضوابط قانونی و از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد.
وی گفت: بانک تجارت از دیرباز در تأمین مالی زیرساختها، صنایع مادر و پروژههای بزرگ کشور نقشی فعال و برجسته داشته و در این پروژه نیز همانند سایر طرحهای ملی، ظرفیتهای مالی و کارشناسی خود را برای پیشبرد کار بهکار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک تجارت، تدوین برنامه زمانبندی دقیق، تعیین ساختار اجرایی، تقسیم شفاف کار میان اعضای کنسرسیوم و حفظ تمرکز مدیریت پروژه در اختیار رهبر کنسرسیوم را ضروری دانست.
دکتر اخلاقی همچنین بر شناسایی ریسکهای فنی، مالی، قراردادی و اجرایی و تعیین شفاف نحوه بازپرداخت منابع، عایدی پروژه و تضامین موردنیاز تأکید کرد.
دکتر تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، نیز با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه با نگاهی ملی، خواستار تسریع در تعیین سازمان اجرایی کنسرسیوم، تقسیم کار میان اعضا، مشخص شدن حدود مسئولیتها و تدوین برنامه زمانبندی دقیق شد.
وی بازگشت هرچه سریعتر پالایشگاه به مدار تولید را اولویت اصلی کارفرما دانست و اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمانی و اهمیت استمرار تولید، لازم است تصمیمات اجرایی، نحوه خرید تجهیزات، حجم فعالیت هر یک از پیمانکاران و خطوط قرمز زمانی پروژه در کوتاهترین زمان ممکن نهایی شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به تجربه این شرکت در بازسازی تأسیسات آسیبدیده، تأکید کرد استفاده از تجربیات گذشته میتواند مدت اجرای پروژه را کاهش داده و از دوبارهکاری و افزایش هزینهها جلوگیری کند.
دکتر دهقانی همچنین بر ضرورت شناخت دقیق ابعاد فنی پروژه از سوی کارفرما و پیمانکاران، رعایت الزامات زمانی و ارائه تضامین موردنظر شرکت نفت و گاز پارس از سوی اعضای کنسرسیوم تأکید کرد.
وی افزود: اولویت فعلی، بازسازی بخشهای آسیبدیده و بازگشت سریع واحدها به تولید است؛ بااینحال، در صورت احراز نیاز فنی به اورهال بخشهایی از پالایشگاه در جریان اجرا، این موضوع نیز با تأیید کارفرما در برنامه عملیاتی لحاظ خواهد شد.
دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل ایدرو نیز آمادگی این سازمان را برای همکاری در ثبت سفارش، تأمین تجهیزات و تسهیل فرآیندهای اجرایی پروژه اعلام کرد.
در این نشست، بر تسریع در سازماندهی پروژه، ارائه برآورد هزینهها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین مرزبندی فعالیت اعضای کنسرسیوم تأکید شد.
پروژه بازسازی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی در قالب قرارداد EPCF و با راهبری شرکت سرمایهگذاری ایرانیان اجرا خواهد شد و بانک تجارت مسئولیت پیگیری تأمین مالی این پروژه ملی را بر عهده خواهد داشت.
در این سفر، رضا بزرگ، معاون مدیرعامل بانک تجارت؛ کورش ناصری، مدیر سرمایهگذاری بانک؛ محمدابراهیم آقابابایی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایرانیان و رهبر کنسرسیوم؛ و بهزاد درگاهی، مدیر روابطعمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی را همراهی کردند.
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