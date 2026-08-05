محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیشبینی وضعیت جوی خوزستان در روز ۱۴ مرداد ماه بیان کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی همچنان تداوم گرمای شدید را در اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی نشان میدهد.
وی افزود: در این مدت بهویژه امروز و فردا، جریانات جنوبی و مرطوب بهصورت متناوب در ساعات صبحگاهی و شامگاهی سبب افزایش رطوبت، شرجی و وقوع مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود. همچنین احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات و وقوع تندبادهای لحظهای در مناطق شرقی وجود دارد.
سبزهزاری عنوان کرد: طی روزهای جمعه و شنبه، وزش باد در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان در برخی ساعات بهصورت متوسط خواهد بود.
وی گفت: در شبانهروز گذشته، امیدیه با دمای ۵۱ درجه سانتیگراد گرمترین و دهدز با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در همین مدت، بیشینه دمای اهواز به ۵۰.۴ درجه و کمینه دمای این شهر به ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسید.
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