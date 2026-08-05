به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی‌مقدم ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: تمرینات تیم بزرگسالان شمس‌آذر حدود یک ماه است که آغاز شده و تیم در حال پشت سر گذاشتن مراحل آماده‌سازی و تست‌گیری برای حضور در مسابقات فصل جدید است.

وی افزود: قرعه‌کشی مسابقات انجام شده و شمس‌آذر در نخستین دیدار خود روز ۲۴ مردادماه به مصاف پرسپولیس خوزستان خواهد رفت و تلاش می‌کنیم با آمادگی مناسب وارد رقابت‌ها شویم.

مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر با اشاره به وضعیت نقل‌وانتقالات این تیم بیان کرد: تاکنون هشت بازیکن به مجموعه اضافه شده‌اند که ۶ نفر بازیکن جدید و ۲ نفر نیز از مجموعه بوده‌اند و اسامی آنها از سوی باشگاه به صورت رسمی معرفی خواهد شد.

علایی‌مقدم با اشاره به جدایی تعدادی از بازیکنان فصل گذشته، مشکلات مالی را یکی از عوامل مؤثر در این موضوع دانست و گفت: اگر محدودیت مالی نداشتیم، قطعاً تلاش می‌کردیم بازیکنان بیشتری را حفظ کنیم، اما شرایط اقتصادی باشگاه اجازه نمی‌دهد هر بازیکنی را که مدنظر داریم جذب یا حفظ کنیم.

وی ادامه داد: شمس‌آذر باشگاهی مصرف‌کننده نیست و تلاش می‌کند بازیکن تولید کند. به همین دلیل نگاه ما به بازیکنان جوان و قراردادهای بلندمدت است تا بتوانیم در سال‌های آینده از ظرفیت آنها استفاده کنیم و حتی در صورت انتقال، برای باشگاه درآمدزایی داشته باشیم.

مدیرعامل شمس‌آذر با بیان اینکه بودجه فصل جاری باشگاه حدود ۴۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با همین منابع وارد مسابقات شویم و هزینه‌ها را مدیریت کنیم. هدف ما در فصل جدید کسب عنوان قهرمانی نیست بلکه حفظ تیم در لیگ برتر و قرار گرفتن در میانه جدول از استراتژی‌های اصلی باشگاه است.

سرمایه‌گذاری شمس‌آذر روی بازیکنان جوان

علایی‌مقدم با اشاره به سیاست باشگاه در زمینه پرورش بازیکنان جوان گفت: سال گذشته روی بازیکنان جوان سرمایه‌گذاری کردیم و امروز برخی از همان بازیکنان با قراردادهای سه، چهار و حتی پنج‌ساله در اختیار باشگاه هستند.

وی افزود: نگاه ما این است که شمس‌آذر بتواند یک باشگاه پایدار باشد و صرفاً برای یک فصل تیم‌داری نکند؛ بنابراین توسعه آکادمی، پرورش بازیکن و ایجاد درآمد از محل انتقال بازیکنان را دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر همچنین به فعالیت تیم‌های پایه اشاره کرد و گفت: تیم جوانان در مسابقات کشوری حضور دارد و تیم‌های زیر ۱۸ سال و نوجوانان نیز فعال هستند.

علایی‌مقدم خاطرنشان کرد: برای مدیریت تیم‌های پایه نیز کمیته فنی تشکیل شده تا تصمیمات مربوط به انتخاب مربیان و مسائل فنی با نظر مجموعه‌ای از افراد متخصص و نمایندگان باشگاه اتخاذ شود و علاوه بر مسائل فنی، مدارک و شرایط حرفه‌ای مربیان نیز مورد توجه قرار گیرد.

شمس‌آذر در تدارک حضور پرقدرت در فصل جدید

وی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم نیز گفت: برای آماده‌سازی تیم، بازی‌های دوستانه‌ای با تیم‌هایی از تهران و کرج برگزار کردیم و آخرین دیدار تدارکاتی نیز مقابل تراکتور در تبریز انجام شد تا تیم برای آغاز مسابقات آماده شود.

مدیرعامل شمس‌آذر در ادامه درباره حضور تماشاگران در ورزشگاه اظهار کرد: باشگاه آمادگی کامل برای حضور هواداران دارد و منتظر تصمیم استان و فدراسیون در این زمینه هستیم. به اعتقاد ما حضور تماشاگران موجب ایجاد نشاط اجتماعی می‌شود و هواداران نیز خواهان بازگشت به سکوها هستند.

علایی‌مقدم با قدردانی از هواداران شمس‌آذر گفت: هواداران در گرما و سرما کنار تیم بودند و حمایت آنها برای باشگاه ارزشمند است.

راه‌اندازی کارت هواداری و تولید لباس اختصاصی شمس‌آذر

وی از برنامه‌های جدید باشگاه در حوزه هواداری و بازاریابی خبر داد و گفت: امسال «کارت هواداری شمس‌آذر» طراحی شده که جزئیات آن به‌زودی از سوی باشگاه اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شمس‌آذر همچنین از تولید لباس اختصاصی این باشگاه در استان قزوین خبر داد و افزود: برای نخستین بار تلاش کرده‌ایم لباس رسمی تیم با همکاری یک تولیدکننده داخل استان تولید شود و این لباس با برند باشگاه عرضه خواهد شد.

وی تأکید کرد: رونمایی از لباس جدید تیم نیز به‌زودی انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم این مسیر را در حوزه برندینگ و اقتصادی باشگاه ادامه دهیم.

مشکلات اقتصادی صنایع، ورزش قزوین را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد

علایی‌مقدم با اشاره به شرایط اقتصادی صنایع استان اظهار کرد: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقیماً بر حوزه ورزش و تیم‌داری نیز اثر می‌گذارد؛ چراکه بسیاری از مجموعه‌های صنعتی در قالب مسئولیت اجتماعی از ورزش حمایت می‌کنند.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته برخی واحدهای صنعتی با مشکلاتی از جمله تأمین مواد اولیه مواجه بودند و همین موضوع تولید آنها را تحت تأثیر قرار داده است. امیدواریم با حمایت مسئولان استان، شرایط اقتصادی صنایع بهبود پیدا کند تا امکان حمایت بیشتر از ورزش و فوتبال نیز فراهم شود.

مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر درباره تیم بانوان نیز گفت: تیم بانوان در فصل گذشته فعال بود و برای فصل جدید نیز حضور آن در مسابقات دنبال می‌شود و مدیریت این تیم به‌زودی مشخص خواهد شد.

علایی‌مقدم در پایان با اشاره به برنامه‌های باشگاه برای فصل جدید گفت: امیدواریم با حمایت رسانه‌ها، هواداران، مسئولان استان و مجموعه ورزشی قزوین بتوانیم فصل موفقی را پشت سر بگذاریم و شمس‌آذر را در جایگاه مناسبی در فوتبال کشور حفظ کنیم.

