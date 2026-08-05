حجتالاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان کرمانشاه امسال توفیق داشت در مرز خسروی و در محور اربعین از کنگاور تا خسروی، خدمات فرهنگی متنوعی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند.
وی افزود: فعالیتهای این کمیته در سه محور اصلی شامل برنامههای فرهنگی، برنامههای قرآنی و اعزام مبلغان دینی برنامهریزی و اجرا شد.
رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات فرهنگی انجامشده، گفت: فضاسازی مسیر با نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پرچمهای مذهبی و نمادهای مرتبط با اربعین، با همکاری شهرداریها و دستگاههای اجرایی استان انجام شد تا زائران در طول مسیر از فضای معنوی و جلوههای بصری مناسب بهرهمند شوند.
صالحی ادامه داد: در بخش قرآنی نیز محافل انس با قرآن کریم در موکبها و مکانهای دارای ظرفیت برگزار شد و قاریان برجسته با تلاوت آیات الهی، فضای معنوی ویژهای را برای زائران ایجاد کردند. همچنین برنامههای ویژه کودکان با محوریت آموزش و تلاوت قرآن همراه با اهدای جوایز برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت مبلغان دینی در ایام اربعین، تصریح کرد: بهصورت مستقیم ۴۰ مبلغ از حوزه علمیه قم برای حضور در مسیر اربعین دعوت شدند و دیگر دستگاههای فرهنگی نیز مبلغان خود را اعزام کردند تا در موکبها و مراکز فرهنگی مستقر شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان کرد: این مبلغان با برپایی نماز جماعت، پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی، مشاورههای مذهبی و گفتوگوهای چهرهبهچهره، خدمات فرهنگی و معرفتی متنوعی را به زائران ارائه کردند.
وی همچنین از حضور و همکاری سخنرانان و مداحان شناختهشده در مسیر اربعین خبر داد و گفت: هر زمان که این عزیزان از مسیر عبور میکردند، در صورت فراهم بودن شرایط، از آنان برای حضور در مساجد، موکبها و اجتماعات زائران دعوت میشد تا با اجرای برنامههای مذهبی، بر غنای فرهنگی این رویداد عظیم بیفزایند.
حجتالاسلام صالحی در پایان با تأکید بر اینکه اربعین بزرگترین کنگره فرهنگی جهان اسلام است، خاطرنشان کرد: کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان کرمانشاه نیز در چارچوب سیاستهای ستاد اربعین، تلاش کرد با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، قرآنی و تبلیغی، سهم خود را در ارتقای فضای معنوی این حرکت عظیم ایفا کند.
کرمانشاه- رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین کرمانشاه از اجرای برنامههای فرهنگی، قرآنی و تبلیغی در مسیر زائران خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای معنوی و فرهنگی به زائران انجام شد.
حجتالاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان کرمانشاه امسال توفیق داشت در مرز خسروی و در محور اربعین از کنگاور تا خسروی، خدمات فرهنگی متنوعی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند.
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