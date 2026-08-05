تأمین مالی بیش از ۳۹۶ هزار واحد نهضت ملی توسط بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سعیدرضا کوهی با اشاره به نقش محوری بانک در اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تاکنون قرارداد تأمین مالی ۳۹۶ هزار و ۷۱۶ واحد نهضت ملی مسکن به ارزش بیش از ۱۹۵ همت منعقد شده و از ابتدای اجرای این طرح نیز بیش از ۱۵۴.۷ همت تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده است.

وی افزود: بانک مسکن در حال حاضر به تنهایی ۵۳ درصد تأمین مالی نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد و همچنان این مأموریت را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می‌کند.

معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن همچنین به ۱۹۵ هزار و ۲۵۴ واحد مسکونی نهضت ملی تکمیل شده که دراختیار متقاضیان قرارگرفته است اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۹ درصد واحدهای تامین مالی شده به فروش اقساطی رسیده است و تسریع در این روند جزء اولویت‌های بانک به شمار می‌رود.

کوهی با بیان اینکه اکنون بیش از ۷۵ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در کشور بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از مدیریت‌های شعب استان‌ها خواست با همکاری استانداری‌ها، روند تعیین تکلیف و فروش اقساطی این واحدها را با جدیت پیگیری کنند تا ضمن تحویل سریع‌تر واحدها به متقاضیان، منابع بانک نیز به چرخه پرداخت تسهیلات بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پرداخت سریع ۳۰۴۰ فقره وام ودیعه اسکان موقت آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم، این اقدام را حاصل تلاش جهادی کارکنان بانک دانست و افزود: این عملکرد شایسته، تقدیر وزیر راه و شهرسازی را نیز به همراه داشت.