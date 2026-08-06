به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی توسعه روستایی و تدوین گزارش تحلیلی از وضعیت اشتغال و ظرفیت‌های اقتصاد روستایی اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی افزایش درآمد خانوارها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامپروری و گردشگری روستایی افزود: این حوزه‌ها می‌توانند نقش محوری در ارتقای سطح درآمد خانواده‌های روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ایفا کنند.

فرماندار همدان با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای تولیدی در مناطق روستایی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۱۳ کارگاه فعال در روستاها وجود دارد که عمده فعالیت آن‌ها در زمینه تولید پوشاک، محصولات گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی است.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد با رفع موانع موجود تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید امکان تبدیل واحدهای فعال روستایی به کانون‌های اصلی تولید در استان وجود دارد.

درویشی ایجاد کوچه‌های صنعتی و خدمات مشترک را از راهکارهای موثر برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی در مناطق روستایی دانست و گفت: تجمیع برخی خدمات و ایجاد زیرساخت‌های مشترک می‌تواند به تقویت فعالیت‌های تولیدی و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها در روستاها کمک کند.

فرماندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای بخش مرکزی اظهار کرد: روستای امزاجرد از ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی و گلخانه‌داری برخوردار است و در زمینه‌هایی مانند صنایع تبدیلی، تولید آرد و پرورش ماهی نیز قابلیت‌های قابل‌توجهی دارد.

وی افزود: توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در امزاجرد از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی شود.

درویشی همچنین از روستای سنگستان به عنوان یکی از مناطق دارای ظرفیت در زمینه مرغداری و تولید و فرآوری گیاهان دارویی نام برد و گفت: روستاهای آبشینه و سولان نیز از مراکز مهم فعالیت‌های اقتصادی در بخش مرکزی همدان به شمار می‌روند و باید برای توسعه ظرفیت‌های موجود در این مناطق برنامه‌ریزی شود.

وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های گردشگری روستایی خواستار تسهیل فرآیند صدور مجوزها و پیش‌بینی کاربری‌های مناسب برای توسعه اقتصاد بومی شد و گفت: استفاده از ظرفیت خانه‌های بومی، رستوران‌های سنتی، صنایع دستی و فعالیت‌هایی مانند پرورش اسب می‌تواند به رونق گردشگری روستایی و افزایش درآمد جوامع محلی منجر شود.

فرماندار همدان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت از سرمایه‌گذاران روستاهای هدف گردشگری در بخش مرکزی همدان می‌توانند به مقصدهای گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل شوند.

وی در پایان صنایع پوشاک، صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری روستایی، دامپروری و صنایع دستی را پنج مزیت نسبی اصلی بخش مرکزی همدان برشمرد و خاطرنشان کرد: تمرکز بر این حوزه‌ها و رفع موانع پیش‌روی تولید مسیر توسعه اقتصادی منطقه را هموار و زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.