به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلیاننسب عصر چهارشنبه با حضور در مواکب شهدای کار و تولید استان، روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و بر استمرار ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در جریان این بازدید با حضور در بخشهای مختلف مواکب، ضمن گفتوگو با خادمان و عوامل اجرایی، از تلاشهای آنان در ارائه خدمات به زائران قدردانی کرد و اظهار داشت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یکی از بهترین عرصههای خدمتگزاری به ساحت اهلبیت (ع) است و توفیقی بزرگ برای همه خادمان محسوب میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با مشارکت در روند خدمترسانی، نسبت به توزیع آب خنک، اقلام خوراکی و میانوعده میان زائران اقدام کرد و بر ضرورت تکریم زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای رفاه آنان تأکید کرد.
در ادامه، جلیلیاننسب از موکب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر بازگشت زائران اربعین، واقع در محور اسلامآبادغرب به کرمانشاه، بازدید کرد.
در این بازدید، مسئولان از نزدیک در جریان روند خدمترسانی، امکانات و خدمات ارائهشده به زائران قرار گرفتند و بر هماهنگی و آمادگی کامل مجموعههای مشارکتکننده برای استمرار خدمترسانی تا پایان بازگشت زائران اربعین حسینی تأکید شد.
کرمانشاه - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: خدمت به زائران اربعین یکی از ارزشمندترین عرصههای خدمتگزاری به امام حسین (ع) است و باید با تمام توان در این مسیر گام برداشت.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلیاننسب عصر چهارشنبه با حضور در مواکب شهدای کار و تولید استان، روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و بر استمرار ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.
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