به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه ایرانیها مذاکرهکنندگان سرسختی هستند، مدعی شد که واشنگتن برای دستیابی به آنچه «راهحلی مناسب» درباره ایران خواند، از تمامی ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک استفاده خواهد کرد.
وی مدعی شد که در دیدار اخیرش با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، هیچگونه رویارویی یا تنشی وجود نداشته و دو طرف گفتوگویی صریح و سازنده داشتهاند.
این درحالی است که در هفته های گذشته اختلافات شدید میان ونس و مقامات صهیونیست در باره ایران از حالت محرمانه خارج و به رسانه ها درز پیدا کرده است.
ونس برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات شدید دو طرف درخصوص ایران با ادعای این که «اسرائیل یکی از شرکای نزدیک آمریکا است» اعتراف کرد که «همانند سایر متحدان، گاهی میان دو طرف اختلافنظرهایی نیز وجود دارد.»
معاون رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش افزود که مأموریت وی پیگیری منافع ایالات متحده است و واشنگتن در راستای تحقق اهداف مشترک، به گفتوگو با اسرائیل ادامه میدهد.
وی بدون اشاره به اختلافات شدید در کابینه ترامپ درباره ایران و نیز شکاف اساسی میان کشورش و رژیم اسرائیل در مورد تهران در اقدامی که به نظر می رسد فرار رو به جلو باشد، مدعی شد در داخل حاکمیت ایران، برخی خواهان پایان یافتن جنگ هستند، در حالی که به ادعای وی، گروهی دیگر بر ادامه درگیری اصرار دارند.
معاون رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد ایران با چالشهای داخلی روبهرو است و تأکید کرد هدف دولت آمریکا دستیابی به بهترین نتیجه برای مردم آمریکاست.
وی ادعای ترامپ را تکرار کرد و گفت: به اعتقاد دولت آمریکا، قیمت انرژی کاهش خواهد یافت.
ونس در ادامه بار دیگر ادعا کرد ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت. این موضع گیری تکراری درحالی است که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته ای نبوده و آمریکایی ها تاکنون برای اثبات ادعاهایشان در این زمینه کوچکترین سندی را ارائه نداده اند.
وی مدعی شد که هیچ اختلافی با ترامپ درباره سیاست واشنگتن در قبال ایران وجود ندارد و اعضای دولت ایالات متحده برای اجرای تصمیمات رئیسجمهور آن هماهنگ هستند.
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