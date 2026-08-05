تاجرنیا: حال تیم خوب است جز پنجره بسته!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال نگرانی‌هایی را میان هواداران این تیم ایجاد کرده است، علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره باشگاه با انتشار پیامی در فضای مجازی تلاش کرد به این نگرانی‌ها پاسخ دهد.

تاجرنیا در حساب کاربری خود خطاب به هواداران استقلال نوشت: «جز در مورد بسته بودن پنجره، حال تیم خوب است؛ باور کنید».

این پیام در شرایطی منتشر شده که طی روزهای اخیر اخبار و شایعات مختلفی درباره وضعیت نقل‌وانتقالات، ثبت قرارداد بازیکنان جدید و همچنین زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال مطرح شده و باعث نگرانی هواداران این تیم شده است.