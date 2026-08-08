خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین و صیانت از انسجام ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی به مناسبت روز خبرنگار پیام تبریک صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



امسال، هفدهم مردادماه «روز خبرنگار» در برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران فرا می‌رسد که ملت بزرگ ایران، با تکیه بر ایمان، همبستگی ملی و روحیه مقاومت، روزهایی سرنوشت‌ساز را در برابر تجاوز و جنگ‌های تحمیلی پشت سر نهاده و خاطره پرافتخار ایستادگی و عزت‌آفرینی خود را در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار ساخته است.

در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، اصحاب رسانه، به‌ویژه خبرنگاران متعهد، با حضوری آگاهانه، مسئولانه و روایت دقیق و حرفه‌ای واقعیت‌ها، بار دیگر نشان دادند که در خط مقدم جهاد تبیین، با دفاع از حقیقت و خنثی‌سازی روایت‌های تحریف‌آمیز، همگام با مردم و مدافعان سرافراز ایران اسلامی، رسالتی راهبردی و نقشی بی‌بدیل در صیانت از انسجام ملی و تقویت اعتماد عمومی بر عهده دارند.



در روزگاری که دشمنان جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از جنگ شناختی، عملیات روانی و هجمه‌های گسترده و سازمان‌یافته رسانه‌ای، در پی تحریف واقعیت‌ها، تضعیف انسجام ملی و مخدوش ساختن تصویر پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور هستند؛ رسالت راهبردی شما روشن‌ضمیرانِ حقیقت‌جو، بیش از هر زمان دیگری جلوه یافته است. روایت دقیق، مستند، منصفانه و حرفه‌ای واقعیت‌ها و مقابله هوشمندانه با جریان‌های تحریف و روایت‌سازی‌های مغرضانه، سرمایه‌ای راهبردی برای صیانت از منافع ملی و سرمایه‌های انقلاب اسلامی و نیز تقویت اعتماد عمومی به‌شمار می‌آید.

به این مناسبت، با ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، به‌ویژه امام شهید، شهدای گرانقدر رسانه و همه شهیدان راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی، یاد و خاطره رفیع آنان را گرامی می‌داریم.



بی‌تردید، مسیر پرافتخار پیشرفت علمی، فناوری و خوداتکایی کشور که با ایمان، مجاهدت و جان‌فشانی این عزیزان هموار شده است؛ با همت دانشمندان، متخصصان و فرزندان شایسته این مرز و بوم و با پشتوانه افکار عمومی آگاه و مسئول، با اقتدار و شتابی مضاعف استمرار خواهد یافت.



اینجانب، این رویداد را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مدیران رسانه، عکاسان خبری، تصویربرداران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از تلاش‌های صادقانه و اثرگذار شما عزیزان در تقویت امید و همبستگی ملی و تبیین دستاوردهای علمی، فناورانه و راهبردی کشور، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.



امیدوارم با استمرار همدلی، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، شاهد نقش‌آفرینی هرچه مؤثرتر رسانه‌های کشور در مسیر اعتلای ایران اسلامی و صیانت از حقیقت باشیم.



محمد اسلامی

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران

۱۷مرداد ۱۴۰۵