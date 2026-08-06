ابراهیم نجفی در حاشیه جلسه مجمع نمایندگان گیلان با استاندار در گفتگو با خبرنگار مهر باا اشاره به نبود ردیف مستقل برای اعتبار سفر رئیسجمهور در قانون بودجه، اظهار کرد: پروژههای استانی در زمان سفر رئیسجمهور، تحت عنوان «پروژه سفر» مشخص میشوند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این پروژهها باید در قالب پیوست شماره ۱ قانون بودجه قرار گرفته و دارای پیشبینی اعتبار مشخص باشند.
وی با اشاره به به وضعیت پروژه فاضلاب این منطقه در قانون بودجه ۱۴۰۵ گفت: اعتبار پیشبینی شده برای این پروژه در پیوست ۱، مبلغ ۲۴۵ میلیارد تومان است.
نجفی تصریح کرد: در صورت اولویتدار شدن پروژه فاضلاب آستانه به عنوان «پروژه سفر»، اعتبار آن بهطور کامل تخصیص مییابد؛ اما در صورت عدم قرارگیری در فهرست مصوبات سفر، پروژه روال عادی خود را طی کرده و حداکثر ۳۰ درصد از اعتبار آن تخصیص مییابد.
وی با تبیین ظرفیتهای دیگر مالی، از اعتبار قانون ۵۶ (قانون الحاقی) به عنوان بخشی از مقررات مالی دولت گفت: از طریق این قانون، امکان دریافت تسهیلات از بانکها و انتقال آن به دستگاههای اجرایی فراهم است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تضمین این فرآیند بر عهده برنامه و بودجه کشور است، افزود: منابع اعتباری بانکها ظرفیت بسیار مناسبی برای پیشبرد پروژهها فراهم میکند.
نجفی با اشاره به معرفی پروژه های اولویت دار در آستانه سفر رئیس جمهور به گیلان گفت:دراین جلسه مصوب شد که هر نماینده باید سه پروژه اولویتدار حوزه انتخابیه خود را معرفی کند
وی افزود: آستانه اشرفیه در نظر دارد که پروژههای پلسازی، فاضلاب یا بیمارستان را به عنوان «پروژه سفر» به مدیریت برنامه ریزی گیلان معرفی کند تا امکان تخصیص سریع اعتبارات فراهم شود.
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