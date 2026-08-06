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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

۲ هزار و ۳۶۰ پروژه در سیستان و بلوچستان در هفته دولت افتتاح می‌شود

۲ هزار و ۳۶۰ پروژه در سیستان و بلوچستان در هفته دولت افتتاح می‌شود

زاهدان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با هفته دولت، ۲ هزار و ۳۶۰ پروژه عمرانی، زیربنایی و خدماتی در نقاط مختلف این استان آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۲ هزار و ۳۶۰ پروژه عمرانی، زیربنایی و خدماتی با اعتبار ۴۵ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف این استان آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: برنامه افتتاح پروژه‌های هفته دولت بخشی از روند مستمر توسعه استان است و این مسیر در دهه فجر و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در سیستان و بلوچستان افزود: افتتاح این پروژه‌ها به معنای پایان فعالیت‌های عمرانی نیست، بلکه اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6909727

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