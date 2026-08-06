به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۲ هزار و ۳۶۰ پروژه عمرانی، زیربنایی و خدماتی با اعتبار ۴۵ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف این استان آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: برنامه افتتاح پروژههای هفته دولت بخشی از روند مستمر توسعه استان است و این مسیر در دهه فجر و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای عمرانی در سیستان و بلوچستان افزود: افتتاح این پروژهها به معنای پایان فعالیتهای عمرانی نیست، بلکه اجرای پروژههای اولویتدار استان با هدف جبران عقبماندگیهای زیرساختی با جدیت دنبال میشود.
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