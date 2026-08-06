ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مازندران در وضعیت مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تولید و تأمین گندم استان اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۲۰ درصد گندم از محل تولید داخل استان تأمین و مابقی از استانهای تولیدکننده کشور وارد میشود.
وی با بیان اینکه گندم مورد نیاز از استانهایی همچون خوزستان، گلستان، کرمانشاه و همدان تأمین میشود، افزود: در حال حاضر از نظر ذخایر راهبردی گندم در بهترین شرایط قرار داریم و هیچ مشکلی در زمینه تأمین این کالای اساسی وجود ندارد.
کیفیت آرد با مدیریت علمی تولید و ذخیرهسازی تضمین میشود
جعفری با اشاره به فرآیند تولید آرد در کارخانههای استان گفت: گندمها پس از ورود به کارخانه بر اساس شاخصهای کیفی از جمله میزان پروتئین، گلوتن، وزن هکتولیتر و سایر استانداردها دستهبندی، اختلاط و ذخیرهسازی میشوند تا آرد با کیفیت و متناسب با نیاز صنایع و نانواییها تولید شود.
وی افزود: تولید آرد از پیچیدهترین فرآیندهای صنایع غذایی به شمار میرود و کوچکترین تغییر در کیفیت گندم میتواند بر کیفیت محصول نهایی اثرگذار باشد، از این رو تمامی مراحل تولید با دقت و بر اساس استانداردهای تخصصی انجام میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین با اشاره به فعالیت شبانهروزی کارخانههای آرد استان اظهار کرد: ۲۱ کارخانه آرد در استان به صورت مستمر فعال هستند و حتی در روزهای تعطیل نیز تولید برای تأمین نیاز نانواییها ادامه دارد تا هیچ وقفهای در توزیع آرد ایجاد نشود.
سهمیه هیچ شهری کاهش پیدا نمیکند
جعفری درباره نظارت بر توزیع آرد و برخورد با تخلفات احتمالی نانواییها نیز گفت: اگر واحدی مرتکب تخلف شود، مردم آن شهر نباید متضرر شوند، بنابراین سهمیه هیچ شهرستانی کاهش پیدا نمیکند و تصمیمگیری درباره جابهجایی سهمیهها در قالب کارگروه آرد و نان هر شهرستان انجام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتهای میدانی افزود: اگر نظارت شهرستانی بهدرستی انجام شود، هیچ کمبودی در حوزه آرد نخواهیم داشت؛ همانگونه که در شرایط ویژه نیز توانستیم با هماهنگی فرمانداران، دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، بدون ایجاد مشکل نیاز مردم را تأمین کنیم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: در صورت اصلاح یا بهینهسازی نظام یارانه نان نیز برای تمامی سناریوهای اجرایی برنامهریزی شده و آمادگی کامل وجود دارد تا مردم بدون هیچ دغدغهای نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.
ذخایر شکر، روغن و برنج در وضعیت اطمینانبخش قرار دارد
جعفری با اشاره به وضعیت سایر کالاهای اساسی استان گفت: علاوه بر گندم و آرد، ذخایر راهبردی شکر، روغن و برنج نیز در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: امسال خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته بیش از چهار درصد افزایش داشته و همزمان برداشت برنج نیز در استان آغاز شده است که این موضوع چشمانداز مناسبی برای تأمین نیاز بازار ایجاد میکند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه بیشترین میزان ذخیره روغن خام در سالهای اخیر در استان وجود دارد، افزود: در صورت اعلام نیاز شهرستانها، توزیع بدون وقفه انجام خواهد شد.
جعفری در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی صحیح به افکار عمومی خاطرنشان کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که تأمین نان و کالاهای اساسی در استان به صورت پایدار انجام میشود و مسئولان حوزه امنیت غذایی به صورت شبانهروزی برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز شهروندان در حال فعالیت هستند.
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