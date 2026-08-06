آرزوهای ایرج راد برای «تئاتر متفکر» در افتتاحیه نمایش تالار چهارسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مراسم افتتاحیه نمایش «یک فیل ناپدید شده است» به نویسندگی شهروز آقایی پور و کارگردانی ناصر آویژه شامگاه روز چهارشنبه چهاردهم مرداد با حضور ایرج راد بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر کشورمان، اصغر خلیلی کارگردان و مدیر تئاتر شهر و تعدادی دیگر از هنرمندان شناخته شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون از جمله علیرضا آرا بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، علیرضا ناصحی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، سپهر گودرزی طراح گریم و بازیگر، علیرضا نجف زاده بازیگر، عکاس و دستیار کارگردان، سعید محبی منتقد و نویسنده تئاتر، سید جواد روشن مدرس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر در سالن انتظار تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

ایرج راد پیش از آغاز اولین اجرای عمومی نمایش «یک فیل ناپدید شده است»، گفت: از اینکه امشب در نخستین شب اجرای نمایش ناصر آویژه در کنار شما هستم، بسیار خوشحالم. من چند شب پیش هم شاهد اجرای یکی از کارهای این هنرمند به عنوان بازیگر در تماشاخانه سنگلج بودم و اکنون در فاصله‌ای کوتاه، بار دیگر شاهد یکی دیگر از آثار نمایشی او این بار در مقام کارگردان در مجموعه تئاتر شهر هستم.

وی افزود: برای من بسیار ارزشمند است که بچه‌های تئاتر و آنهایی که واقعاً به این هنر عشق می‌ورزند و تمام زندگی خود را وقف روشن نگه داشتن چراغ تئاتر و کار فرهنگی و هنری کرده‌اند در کارشان صرفاً به جلب تماشاگر به هر قیمتی نمی‌اندیشند، بلکه آثاری را انتخاب می‌کنند که دارای محتوای فرهنگی و هنری هستند. تئاتر همواره با درون‌مایه‌ای همراه است که بنیادش بر تفکر و اندیشه استوار است. اگر تفکر و اندیشه در اثری نباشد و نتواند با تماشاگر ارتباط برقرار کند، به‌گونه‌ای که تماشاگر پس از خروج از سالن، دست‌کم چند روزی درباره آنچه دیده بیندیشد، آن کار بی‌نتیجه و بی‌اثر خواهد بود.

این بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر کشورمان با اشاره به شرایط دشوار آماده سازی و تولید نمایش از تماشاگرانی که همواره با حضورشان در سالن های تئاتر، حامیان موثری برای تئاتر ایران هستند تشکر کرد و گفت: از همه شما عزیزان که به عنوان تماشاگر، حامی تئاتر هستید، صمیمانه سپاسگزارم؛ چراکه تئاتر بدون تماشاگر معنا و مفهومی ندارد و حضور شما، جان دوباره‌ای به این هنر می‌بخشد. من معتقدم تئاتر می‌تواند تأثیراتی ژرف و عمیق در جامعه بگذارد. کشوری که تئاتر پویا ندارد، در حقیقت با کمبود مسائل فرهنگی مواجه است و تئاتر خوب، هر جا که با استقبال تماشاگر روبه‌رو شود، جایگاهی والا در عرصه فرهنگ و هنر جامعه پیدا می‌کند.

راد تصریح کرد: از همه کسانی که در این شرایط سخت و با کمبود حمایت‌های مادی و معنوی، همچنان به کار تئاتر مشغول‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم که همه مشکلات موجود بر سر راه اجرای تئاتر برطرف شود و بتوانیم با همراهی دوستان تئاتری و جامعه هنری، شاهد اجرای آثار ارزشمندی روی صحنه باشیم.

نمایش «یک فیل ناپدید شده است» یکی از تازه ترین نمایش های جدید تئاتر شهر است که از روز چهاردهم مرداد ماه به نویسندگی شهروز آقایی پور (براساس داستان کوتاهی از هاروکی موراکامی) و کارگردانی ناصر آویژه در تالار چهارسوی این مجموعه اجرای خود را آغاز کرد.

در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت 20:30 با مدت زمان 65 دقیقه روی صحنه می رود، (به ترتیب ورود به صحنه) شهروز آقایی پور، شاهین گل کار، الهه شه پرست، خیام (جواد) حسینی، پرویز گوهری راد، علی یعقوب زاده، علی حسینی به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان به عنوان گوینده در نمایش با گروه اجرایی همکاری می کند.

گیتا داودی مشاور کارگردان، مازیار حسینی آهنگساز، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، مقدی شامیریان طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، کامبیزمومن خانی طراح گریم، مهدی دوایی طراح گرافیک، امید علیرضایی برنامه ریز، دستیار کارگردان، ساخت تیزر و موشن گرافیک، آرمان داودی دستیار دوم کارگردان، رها آویژه مدیر تبلیغات و رسانه، یونس فولادی مدیر صحنه، فرنوش عباس زاده منشی صحنه، اختر تاجیک، امیرحسین شهری و احمدرضا اطهری گروه عکاسان، گندم قربانی ساخت آکسسوار، علی اصفر فرخی نورپرداز، محمد اصغری صدابردار، حمیدرضا صابری دستیار طراح صحنه، مهدی عابدی و هادی عابدی ساخت و اجرای دکورنیز دیگر عوامل اجرایی این نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه داستان نمایش هم آمده است: «تنها فیل تنها باغ وحش شهر ماینا ناپدید شده است ...»

ناصرآویژه از جمله هنرمندان فعال عرصه تئاتراست که طی سال های اخیر در حوزه های بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و تدریس تئاتر فعالیت های مستمری را پشت سرگذاشته و در این مدت هم چندین اثر نمایشی را در تالار های مختلف به صحنه برده است.

علاقه مندان برای تهیه و پیش خرید بلیت نمایش می توانند به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.