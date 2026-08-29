۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در همدان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر شنبه در مراسم افتتاح خط و پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی رزن با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: همراهی مردم در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و مدیریت خاموشی‌ها نقش مهمی در بهبود شرایط شبکه برق در تابستان امسال داشت و از این همراهی قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور افزود: در سال ۱۴۰۳ مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۹۰۰ مگاوات بود اما امروز ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در مدار کشور به حدود پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای باختر ادامه داد: استان همدان نیز در حوزه انرژی خورشیدی اقدامات خوبی داشته و با حدود ۲۰۰ مگاوات ظرفیت در این بخش جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

صفری با اشاره به افتتاح یک نیروگاه ۹ مگاواتی در روزهای اخیر بیان کرد: هم اکنون حدود ۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان همدان با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و بالاتر در دست اجرا است.

وی حمایت مسئولان استان و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در پیشرفت این بخش موثر دانست و گفت: مجموعه این اقدامات کمک کرده شرایط تامین برق در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بهبود یابد.

صفری با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت برق کشور افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح کشور و استان همدان امیدواریم در یک تا سه سال آینده مشکلات مربوط به ناترازی و خاموشی‌ها تا حد زیادی برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به افتتاح پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی رزن اظهار کرد: این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه صنعتی و تامین برق مشترکان صنعتی شهرستان اجرا شده است.

صفری افزود: این پست با ظرفیت ۱۵ مگاولت‌آمپر و سه فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت احداث شده و برای برق‌دار شدن آن نیز ۱۳ کیلومتر مدار خط انتقال اجرا شده است.

وی ارزش این پروژه را ۳۶۰ میلیارد تومان معادل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این زیرساخت می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن را فراهم کند.