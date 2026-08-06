  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

ارائه دو میلیون و ۴۲۶ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران

ارائه دو میلیون و ۴۲۶ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین، از ارائه ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۴۶۳ خدمت بهداشتی، درمانی، پیش‌بیمارستانی و آموزشی به زائران و خادمان اربعین حسینی(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر اظهار داشت: پوشش سلامت مراسم اربعین حسینی(ع) از اول مردادماه ۱۴۰۵ در شش پایانه مرزی مهران، شلمچه، چزابه، خسروی، باشماق و تمرچین آغاز شده و تیم‌های بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی در این مناطق و تمامی محورهای منتهی به مرزهای غربی کشور مستقر شده‌اند.

وی افزود: در این مدت، مجموعاً ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۴۶۳ خدمت به زائران، خادمان و دیگر گروه‌های هدف ارائه شده است که از این میزان، ۱۹۴ هزار و ۳۳۶ مورد در حوزه خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی، ۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۳۴ مورد در حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها و ۲۰۶ هزار و ۷۹۳ مورد در زمینه آموزش بوده است.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین ادامه داد: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در این عملیات به ۱۰۸ هزار و ۵ نفر از مصدومان و بیماران را ارائه خدمت کردند که ۹۶ هزار و ۴۰۵ نفر در محل درمان و ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر نیز برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی اعزام شدند. از مجموع اعزام‌ها، ۱۳ مورد به‌صورت هوایی انجام شد و ۶۳ نفر نیز به شهر مبدأ منتقل شدند.

میعادفر با اشاره به خدمات ارائه‌شده به زائران مبتلا به علائم گرمازدگی گفت: ۲۶ هزار و ۲۱۹ نفر به دلیل گرمازدگی خدمات درمانی دریافت کردند که از این تعداد، ۹ هزار و ۱۵۳ نفر در محل درمان شدند و برای ۱۷ هزار و ۶۶ نفر نیز سرم‌تراپی انجام گرفت.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با بیان اینکه مراکز درمانی نیز به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران بودند، گفت: مراکز درمانی ۴۴ هزار و ۵۴۵ مراجعه‌کننده داشتند که ۴۰ هزار و ۱۰۹ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص و ۴ هزار و ۴۳۶ نفر نیز بستری شدند. همچنین ۲۰۰ عمل جراحی انجام گرفت و ۳۱۸ بیمار به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی منتقل شدند.

وی ادامه داد: در مراکز جامع سلامت نیز ۳۹ هزار و ۷۹۴ نفر پذیرش شدند و خدماتی از جمله درمان سرپایی، دندان‌پزشکی، تزریقات و پانسمان و آزمایش‌های تشخیصی به زائران ارائه شد.

میعادفر با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه مراقبت از بیماری‌های واگیر تصریح کرد: در داخل کشور، مراقبت‌های بیماری‌های واگیر برای یک میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۷۱ نفر انجام شد و در کشور عراق نیز ۲۱ هزار و ۵۹۹ نفر تحت مراقبت قرار گرفتند. همچنین تیم‌های سلامت روان، طب ایرانی، آزمایشگاه‌های سیار و مراکز بهداشتی در شش مرز کشور و مسیرهای تردد زائران فعال بودند.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت آب، مواد غذایی و اماکن اقامتی اظهار کرد: در ایران ۴۸ هزار و ۶۱۹ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع غذا، موکب‌ها، سامانه‌های آب آشامیدنی و مراکز اسکان زائران انجام شد. در این مدت، بیش از ۳۳ هزار مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نمونه‌برداری از آب انجام گرفت و حدود ۴۰ هزار کیلوگرم و لیتر مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از تأمین کامل نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی خبر داد و گفت: در این عملیات ۷۹ هزار و ۱۸ واحد خون اهدا و بیش از ۷۳ هزار واحد فرآورده خونی بین بیمارستان‌ها توزیع شد. میزان پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی نیز ۱۰۰ درصد بوده است.

کد مطلب 6909876
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها