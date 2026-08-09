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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳

حفر چاه ۲۰۰ متری برای نجات فضای سبز آرامگاه سعدی از تنش آبی

حفر چاه ۲۰۰ متری برای نجات فضای سبز آرامگاه سعدی از تنش آبی

شیراز- رئیس اداره فنی میراث فرهنگی فارس از حفر چاه ۲۰۰ متری در مجموعه سعدی با هزینه بیش از ۳.۵ میلیارد تومان برای تأمین پایدار آب فضای سبز این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان امینی گفت: با توجه به اهمیت تأمین منابع پایدار آب برای نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدی، عملیات حفر یک حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان فارس اجرا شد.

وی افزود: این چاه به عمق ۲۰۰ متر حفر شده و برای اجرای این طرح بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس اداره فنی و توسعه طرح‌های عمرانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس ادامه داد: با اجرای این پروژه، یکی از نیازهای مهم زیرساختی مجموعه سعدی در حوزه تأمین آب برطرف شده و ظرفیت مناسبی برای آبیاری پایدارتر فضای سبز این مجموعه فراهم شده است.

امینی با بیان اینکه این زیرساخت پس از اجرای عملیات به هیأت اجرایی مجموعه تحویل شده است، گفت: تأمین آب پایدار فضای سبز، علاوه بر کمک به حفظ سیمای محیطی مجموعه، نقش مهمی در نگهداری مناسب محوطه و ارتقای کیفیت فضای پیرامونی این اثر فرهنگی و تاریخی دارد.

وی تأکید کرد: حفاظت از مجموعه‌های تاریخی تنها به صیانت از بناها و عناصر معماری محدود نمی‌شود و نگهداری فضای سبز و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن نیز بخش مهمی از فرآیند حفاظت و ساماندهی این اماکن به شمار می‌رود.

رئیس اداره فنی و توسعه طرح‌های عمرانی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس افزود: مجموعه سعدی به دلیل جایگاه ویژه فرهنگی، تاریخی و گردشگری خود نیازمند توجه مستمر به زیرساخت‌ها و امکانات خدماتی است و اجرای طرح‌های عمرانی و تأسیساتی می‌تواند در بهبود شرایط نگهداری مجموعه و ارائه خدمات مناسب‌تر به بازدیدکنندگان مؤثر باشد.

امینی تصریح کرد: مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شیراز است که هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران، علاقه‌مندان به ادبیات فارسی و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

کد مطلب 6911740

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