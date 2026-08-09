حفر چاه ۲۰۰ متری برای نجات فضای سبز آرامگاه سعدی از تنش آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان امینی گفت: با توجه به اهمیت تأمین منابع پایدار آب برای نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدی، عملیات حفر یک حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان فارس اجرا شد.

وی افزود: این چاه به عمق ۲۰۰ متر حفر شده و برای اجرای این طرح بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس اداره فنی و توسعه طرح‌های عمرانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس ادامه داد: با اجرای این پروژه، یکی از نیازهای مهم زیرساختی مجموعه سعدی در حوزه تأمین آب برطرف شده و ظرفیت مناسبی برای آبیاری پایدارتر فضای سبز این مجموعه فراهم شده است.

امینی با بیان اینکه این زیرساخت پس از اجرای عملیات به هیأت اجرایی مجموعه تحویل شده است، گفت: تأمین آب پایدار فضای سبز، علاوه بر کمک به حفظ سیمای محیطی مجموعه، نقش مهمی در نگهداری مناسب محوطه و ارتقای کیفیت فضای پیرامونی این اثر فرهنگی و تاریخی دارد.

وی تأکید کرد: حفاظت از مجموعه‌های تاریخی تنها به صیانت از بناها و عناصر معماری محدود نمی‌شود و نگهداری فضای سبز و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن نیز بخش مهمی از فرآیند حفاظت و ساماندهی این اماکن به شمار می‌رود.

رئیس اداره فنی و توسعه طرح‌های عمرانی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس افزود: مجموعه سعدی به دلیل جایگاه ویژه فرهنگی، تاریخی و گردشگری خود نیازمند توجه مستمر به زیرساخت‌ها و امکانات خدماتی است و اجرای طرح‌های عمرانی و تأسیساتی می‌تواند در بهبود شرایط نگهداری مجموعه و ارائه خدمات مناسب‌تر به بازدیدکنندگان مؤثر باشد.

امینی تصریح کرد: مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شیراز است که هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران، علاقه‌مندان به ادبیات فارسی و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.