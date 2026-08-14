به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه های نماز جمعه شهرستان خلیل آباد با اشاره به پیوند میان خون شهیدان و مکتب استقامت، اظهار کرد : خون بهای امام شهید، تبیین مکتب مقاومت است و باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا دنیا با این مکتب و فرهنگ شهادت آشنا شود.
امام جمعه خلیل آباد با تأکید بر اینکه شهادت امام شهید یک مطالبه جهانی و مصداق «حقالناس» است، افزود: علیرغم ناکارآمدی سازمانهای بینالمللی در این زمینه، وظیفه ماست که به دور از انفعال، مسیر دادخواهی وخون خواهی و تبیین مرجعیت دینی ایشان را با جدیت دنبال کنیم.
وی «روایت فتح» را مهمترین مأموریت جریان مقاومت برشمرد و با اشاره به توانمندی ایران در بازسازی مناطق آسیبدیده گفت: قدرت بازسازی ایران در کمترین زمان ممکن، نشاندهنده اقتدار و کارآمدی نظام است که باید به درستی برای مردم و جامعه بینالملل تبیین شود.
دستجردی با تأکید بر ضرورت خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه، تصریح کرد: طبق دیدگاههای امام شهید و سردار شهید سلیمانی، آمریکا باید از منطقه خارج شود وامروز شاهد شکلگیری ائتلاف جهانی علیه این دشمنان هستیم و فشارها باید تا زمان عقبنشینی کامل آنها تداوم یابد.
امام جمعه خلیلآباد ضمن اشاره به وقایع تاریخی همچون کودتای ۲۸ مرداد و وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان، بر لزوم واکاوی این رخدادها تأکید کرد.
وی حفظ وحدت کلمه میان مردم و مسئولان را رمز اصلی پیروزی در برابر توطئههای دشمنان دانست و ضمن تجلیل از حضور بیش از ۱۶۰ روز مردم در میدان بر استمرار جهاد تبیین تأکید ورزید.
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