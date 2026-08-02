آتش در محور سبزوار به بردسکن تریلی را با بارش بلعید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد همتی اظهار کرد: حادثه و نشت سوخت یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۲۰ مسیر سبزوار-بردسکن موجب نابودی کامل تریلی شد.این حادثه از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی سبزوار اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات شهرداری سبزوار تصریح کرد: بر اساس گزارش های اولیه، خودرو بلافاصله پس از خروج از جاده دچار نشت سوخت و آتش سوزی شده و آتش به سایر بخش‌های خودرو سرایت کرده و موجب گسترش آتش‌سوزی شده بود.

وی افزود: آتش‌نشانان سبزوار با همکاری نیروهای آتش‌نشانی ششتمد حریق را مهار کردند.

همتی بیان کرد: در این حادثه به راننده خودرو آسیب جدی وارد نشد.