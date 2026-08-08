به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، یادآور رسالت سنگین اصحاب رسانه در روایت صادقانه حقیقت است. خبرنگاران متعهد، در خط مقدم جبهه آگاهی‌بخشی به ملت ایستاده‌اند و با قلم و دوربین خود، دیده‌بان بیداری جامعه‌اند.

روزهای اخیر بار دیگر نشان داد که ملت ایران در برهه‌های حساس، بابصیرت و حضوری مقتدرانه در صحنه، پاسخ درخوری به دشمنان و بدخواهان می‌دهد؛ و در ثبت و روایت این حماسه، رسانه‌های متعهد و خبرنگاران دلسوز نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. این حضور، بار دیگر عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب را به رخ جهانیان کشید.

مجلس شورای اسلامی همواره رسانه آزاد و مسئول را بازوی نظارتی مردم بر همه بخش‌ها می‌داند و از تلاش خبرنگاران شریف کشور که در شرایط دشوار، امانت‌دارانه اخبار را به مردم می‌رسانند، قدردانی می‌کند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، این روز را به‌تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی کشور تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر تبیین حق و حقیقت و خدمت به اسلام و انقلاب و تأمین منافع ملی از خداوند متعال مسئلت دارم.