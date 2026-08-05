به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی، با حکم رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، حسین رستمی به عنوان سرپرست جمعیت هلالاحمر استان خراسان شمالی منصوب شد.
در این حکم، رئیس جمعیت هلالاحمر ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای ابوالفضل محبان در دوران مسئولیت، حسین رستمی را به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی معرفی کرد.
حسین رستمی از مدیران باسابقه جمعیت هلالاحمر است که با این حکم، مسئولیت راهبری فعالیتهای امدادی، بشردوستانه، آموزشی و داوطلبانه جمعیت هلالاحمر استان را بر عهده خواهد داشت.
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