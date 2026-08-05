  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

سرپرست هلال‌احمر خراسان شمالی منصوب شد

سرپرست هلال‌احمر خراسان شمالی منصوب شد

بجنورد- رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، با حکم رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، حسین رستمی به عنوان سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان خراسان شمالی منصوب شد.

در این حکم، رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های ابوالفضل محبان در دوران مسئولیت، حسین رستمی را به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی معرفی کرد.

حسین رستمی از مدیران باسابقه جمعیت هلال‌احمر است که با این حکم، مسئولیت راهبری فعالیت‌های امدادی، بشردوستانه، آموزشی و داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر استان را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6909302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها