مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد و آماده دریافت خون از شهروندان نیک‌اندیش است.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و کمک به استمرار ذخایر خونی استان برگزار می‌شود و از مردم کنگاور دعوت می‌کنیم با حضور در این طرح انسان‌دوستانه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: محل استقرار تیم سیار اهدای خون، ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور خواهد بود و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و نوعی کمک مستقیم به بیماران است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند در تأمین نیاز بیماران و نجات جان انسان‌ها نقش داشته باشد.

وی در پایان از مردم شهرستان کنگاور خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند و با اهدای خون، هدیه‌ای از جنس زندگی به بیماران نیازمند اهدا کنند.