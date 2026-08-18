  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

کنگاور میزبان تیم سیار اهدای خون می‌شود

کنگاور میزبان تیم سیار اهدای خون می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در کنگاور و دعوت از مردم برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد و آماده دریافت خون از شهروندان نیک‌اندیش است.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و کمک به استمرار ذخایر خونی استان برگزار می‌شود و از مردم کنگاور دعوت می‌کنیم با حضور در این طرح انسان‌دوستانه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: محل استقرار تیم سیار اهدای خون، ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران کنگاور خواهد بود و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون مراجعه کنند.

میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و نوعی کمک مستقیم به بیماران است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند در تأمین نیاز بیماران و نجات جان انسان‌ها نقش داشته باشد.

وی در پایان از مردم شهرستان کنگاور خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند و با اهدای خون، هدیه‌ای از جنس زندگی به بیماران نیازمند اهدا کنند.

کد مطلب 6920222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها