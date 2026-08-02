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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

پایان کشمکش ۲۰ ساله بر سر ارث ۷۰ میلیارد تومانی با سازش در دادگاه

پایان کشمکش ۲۰ ساله بر سر ارث ۷۰ میلیارد تومانی با سازش در دادگاه

رئیس‌کل دادگستری گلستان، از پایان یک اختلاف ۲۰ ساله خانوادگی با تلاش دستگاه قضایی و سازش میان ورثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از پایان یک اختلاف ۲۰ ساله خانوادگی با تلاش دستگاه قضایی و سازش میان ورثه خبر داد و اظهار کرد: با این توافق، علاوه بر پرونده اصلی، ۲۰ پرونده مرتبط دیگر نیز مختومه شد.

وی افزود: این پرونده از حدود ۲۰ سال پیش و پس از فوت پدر یک خانواده آغاز شده بود و اختلاف میان ورثه بر سر تقسیم اموال به‌جامانده، شامل ۲۳ هکتار اراضی کشاورزی، دام و دیگر دارایی‌ها، سبب تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده بود.

آسیابی افزود: در طول این سال‌ها، طرح ادعاها و شکایت‌های متعدد از سوی طرفین باعث شد این اختلاف خانوادگی روندی طولانی پیدا کند و پرونده‌های مختلفی در مراجع قضایی تشکیل شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و پادرمیانی قضات شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان، زمینه مصالحه میان طرفین فراهم شد و ورثه با کنار گذاشتن اختلافات، بالاخره به توافق و سازش رسیدند.

وی اظهار کرد: نتیجه این اقدام، مختومه شدن پرونده اصلی و ۲۰ پرونده دیگر مرتبط با این اختلاف بود.

آسیابی با اشاره به ارزش اموال مورد اختلاف گفت: تنها ارزش اراضی کشاورزی این پرونده دست‌کم ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است .

کد مطلب 6905880

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