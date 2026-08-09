نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، دورهمی صمیمانه اصحاب رسانه در صندوق نوآوری و شکوفایی به مناسبت روز خبرنگار امروز و همزمان با ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، نشست صمیمانه‌ رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد؛ نشستی که در آن، از پرسش و پاسخ‌های متداول خبری نبود.

خبرنگاران که همیشه روایتگر خبر هستند، امروز خودشان سوژه خبر بودند و خبر هم عنوانی نداشت جز تقدیر از تلاش‌ اصحاب رسانه … این برنامه، نه برای تشریح دستاورد، بلکه فرصتی بود برای کنار هم بودن و گفتن خسته نباشیدی به خبرنگاران حوزه علم و فناوری.

امروز میکروفون‌ها خاموش بود تا صدای خبرنگاران بهتر شنیده شود و لنز دوربین‌ها این بار، چهره روایتگران حقیقت را به تصویر کشید. این نشست به جای یک مراسم رسمی، در فضایی صمیمانه برگزار شد و خبرنگاران این فرصت را داشتند تا گفتگویی دوستانه با رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی مدیران مجموعه داشته باشند.

دکتر اصغر نوراله زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست صمیمانه با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌های تخصصی در زیست‌بوم نوآوری کشور، تصریح کرد: خبرنگاران حوزه علم و فناوری، چشمان بینای جامعه در رصد تحولات دانش‌بنیان هستند و بازنمایی دقیق دستاوردهای شرکت‌های فناور، بدون قلم متعهد و نگاه تحلیلی این عزیزان ممکن نیست.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی همواره از نگاه پرسشگر رسانه‌ها استقبال می‌کند، چرا که بر این باوریم شفافیت ناشی از روایتگری دقیق خبرنگاران متخصص، نه تنها اعتماد عمومی به توانمندی‌های داخلی را تقویت می‌کند بلکه به ما در اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمات حمایتی کمک شایانی خواهد کرد.